«Foi muito difícil»: Ator famoso revela desafios de trabalhar fora de Portugal

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:31
É um dos rostos mais reconhecidos da ficção nacional, com um percurso sólido construído entre Portugal e o Brasil. Pedro Carvalho estreou-se na TVI na série juvenil Morangos com Açúcar, onde interpretou a personagem Ricardo, na quarta temporada. Desde então, participou em várias produções de sucesso do canal, como Remédio Santo, O Beijo do Escorpião e Ouro Verde, consolidando a sua posição como um dos atores mais consistentes da sua geração.

Recentemente, o ator participou num podcast onde falou abertamente sobre a sua integração no mercado brasileiro. Em 2016, estreou-se no Brasil com Escrava Mãe, passando desde então a dividir a carreira entre os dois países e também entre dois sotaques do português. Pedro Carvalho explicou que, numa fase inicial, apenas lhe eram atribuídas personagens portuguesas e que, para interpretar um personagem brasileiro, teria de eliminar completamente o sotaque português.

Natural do Fundão, onde cresceu com os pais e os dois irmãos, mudou-se mais tarde para Lisboa, onde conciliou os estudos de Arquitectura com a formação em representação. Tornou-se conhecido do grande público em "Morangos com Açúcar" e, desde então, é presença regular na televisão. Atualmente, divide-se entre Portugal e o Brasil, mantendo ainda uma forte presença digital, com cerca de 1,6 milhões de seguidores no Instagram.

Sobre a relação com as redes sociais, o ator foi claro: “Se não fosse actor e artista, nem teria redes sociais. Sou aquela pessoa que gosta de viajar e observar e não fotografar. Prefiro contemplar”, afirmou.

A entrevista gerou diversas reações nas redes sociais. Entre os comentários, destacam-se: «Algo extremamente natural em qualquer país»; «Natural. Não percebi porque a entrevistadora tenta imprimir que é preconceito ou rótulo. Se um ator brasileiro fizer uma novela em Portugal, ele não seria um brasileiro na trama por conta do sotaque? Perfeitamente natural.»; «Pedro bem vindo a vida de imigrante. Há 7 anos em Portugal, nunca consegui trabalho na minha área de formação no Brasil. Detalhe, fiz um curso em Portugal, e nunca me deram uma oportunidade na área. Eu brasileira em Portugal, passo pelo mesmo, você não é o único.»; «Excelente ator e muito elogiado no Brasil. Ele é incrível.», entre muitas outras opiniões que alimentaram o debate em torno do tema.

