Faz um ano que o filho de Pedro Chagas Freitas recebeu um rim. Atores reagem

No passado dia 25 de junho, Pedro Chagas Freitas partilhou nas redes sociais uma comovente homenagem ao seu filho Benjamim, que completou um ano desde o transplante de fígado que salvou a sua vida. Numa publicação cheia de emoção e esperança, o escritor mostrou uma foto do menino sorridente e refletiu sobre a dura viagem que a família enfrentou.

Na descrição da imagem, Pedro Chagas Freitas escreve: “O fígado do Benjamim faz um ano. Parece uma frase patética. Frágil. É real: um ano desde que um órgão estranho se instalou no corpo do meu filho. Vai haver festa cá em casa. Bolos, gomas, presentes. Tudo o que se põe nas festas de aniversário quando se quer fingir que a normalidade venceu. E venceu”.

O autor continua a descrever a nova rotina da família, marcada por medicação rigorosa, consultas médicas e exames constantes, que agora fazem parte da sua “normalidade”: “A nossa normalidade é esta: comprimidos a horas certas, consultas em agendas sobrecarregadas, exames de rotina com coração na boca”.

Pedro recorda ainda o momento crítico do transplante, com grande intensidade emocional: “Há um ano, o planeta parou. Treze horas em que o tempo deixou de existir. Treze horas a ver a porta do bloco fechar-se e a sentir o mundo encolher. Treze horas de bisturis, de sangue, de fé agarrada com fita adesiva”.

Hoje, Benjamim já é uma criança cheia de vida, com a sua cicatriz como símbolo de superação e um brilho especial nos olhos. O escritor expressa com ternura a alegria e a gratidão da família: “Hoje, o Benjamim corre, ri, salta no sofá. Tem uma cicatriz no abdómen e luz nos olhos. Vamos festejar este renascimento como loucos. Vai haver açúcar, gargalhadas e algum pânico disfarçado entre guardanapos coloridos”.

Vários amigos e figuras públicas reagiram à publicação, mostrando o seu apoio e carinho. Entre eles, os atores José Raposo e Carla Vasconcelos deixaram mensagens emocionadas: José Raposo: “❤️❤️❤️❤️❤️” e Carla Vasconcelos: “❤️ yupiiii … yupiii de verdade 😍”.

Os seguidores também não esconderam a sua admiração e apoio: “Celebremos e amemos muito… que festejemos todos os dias porque são para ser celebrados! Com ou sem motivo… por isso hoje também celebro convosco! Beijinho ao Benji ❤️”; “Fico tão feliz, beijinhos doces aos três e sejam felizes ❤️❤️❤️”; “Sim, vamos celebrar! Valente Benjamim 🙌🙌”; “Tudo vai correr bem, vamos lá festejar o fígado e a vida 🙏🏻🤍”.

É importante recordar que o ano de 2024 tem sido particularmente desafiante para Pedro Chagas Freitas e a sua família . Logo no início do ano, o escritor enfrentou a perda do seu pai e o agravamento do estado de saúde do filho, que sofre de uma doença rara, a deficiência de alfa-1. Esta condição levou Benjamim a passar mais de três meses internado à espera de um dador compatível.

Durante este período, o menino enfrentou cinco cirurgias e uma longa recuperação, mas felizmente conseguiu regressar a casa após uma batalha dura e marcada por muita força e esperança.