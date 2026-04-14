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Pedro Granger sofre acidente. Saiba o que aconteceu

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  • Há 12 min
Pedro Granger sofre acidente. Saiba o que aconteceu - TVI

Um momento inesperado em pleno direto televisivo.

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O ator Pedro Granger, que deu vida a Óscar na novela «Na Corda Bamba», viveu um momento inesperado que acabou por marcar a sua presença em televisão. O ator surgiu de muletas no programa “Funtástico”, na tarde de domingo, dia 12 de abril, depois de se ter magoado em casa enquanto fazia simples arrumações.

Tudo aconteceu num contexto banal do dia a dia. Enquanto organizava o quarto, Pedro Granger subiu a um escadote e acabou por sofrer uma queda, que resultou numa lesão num dos gémeos. Apesar do susto, o ator não faltou ao compromisso profissional e marcou presença no programa, ainda que com algumas limitações físicas.

Logo no início da emissão, Manuel Luís Goucha não deixou passar o momento em branco, comentando a situação com o seu habitual sentido de humor: “Estou tão triste porque hoje o Pedro Granger não pode dançar, não pode pular, não pode saltar para aquele palco”, disse, entre risos, acrescentando: “Magoou-se e não foi na natação, foi a fazer arrumações no quarto”.

A resposta de Pedro Granger não se fez esperar e manteve o tom descontraído. Mesmo de muletas, fez questão de se aproximar de Goucha para o cumprimentar, brincando com a situação: “Mas eu trouxe muletas, por isso vou dar um abraço ao meu apresentador preferido”.

O momento gerou ainda mais gargalhadas quando Goucha, em tom de alerta, reagiu: “Não faças isso! Tu não te esbardalhes”, ao que o ator respondeu prontamente: “Já me esbardalhei, por isso é que fiquei assim”, mostrando boa disposição apesar do contratempo.

Durante a conversa, ficou claro o que esteve na origem da lesão. Pedro Granger explicou que tudo aconteceu enquanto estava em cima de um escadote a terminar arrumações, deixando ainda um comentário bem-humorado sobre o episódio: “Moral da história: em casa não façam arrumações, vivam em desarrumação, está tudo bem”.

Apesar do incidente, o ator demonstrou profissionalismo ao marcar presença no programa e não perdeu o sentido de humor. Entre dores e brincadeiras, Pedro Granger transformou um acidente doméstico num momento leve e divertido em televisão, provando que, mesmo nas situações menos positivas, a boa disposição pode fazer toda a diferença.

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