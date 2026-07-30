Nem ator, nem apresentador. O primeiro emprego de Pedro Granger tem história caricata: «Era o refúgio das freiras…»

Hoje é um dos rostos mais conhecidos da ficção portuguesa, mas o percurso profissional de Pedro Granger começou muito antes de pisar um plateau de gravações.

Numa conversa bem-disposta, o ator recordou o seu primeiro emprego e revelou que a representação ainda estava longe dos seus planos. Aos 16 anos, decidiu seguir outra paixão: a música.

"Comecei a cantar ao vivo em bares", recordou, explicando que tudo começou de forma despretensiosa.

Com o passar do tempo, os concertos começaram a ganhar público e o grupo passou mesmo a ser remunerado. O sucesso foi tal que o espaço onde atuavam decidiu investir em equipamento profissional de som e transformou-se num verdadeiro bar de música ao vivo.

Entre risos, Pedro Granger recordou ainda o nome do local onde tudo aconteceu: «Era o Refúgio das Freiras, era muito giro».

Mais do que a experiência profissional, o ator garante que foi ali que aprendeu uma das maiores lições da sua vida.

"Aprendi que é muito bom quando se é feliz a trabalhar. Nem sempre conseguimos, mesmo na minha profissão como ator. Há projetos muito felizes, há outros..."

A terminar, Pedro Granger deixou também uma mensagem para todos os que procuram o primeiro emprego ou estão a dar os primeiros passos na vida profissional.

"Não nos podemos esquecer de nos tentar divertir durante o processo", aconselhou, mostrando que, muitos anos depois, continua a recordar com carinho aquele trabalho que marcou o início do seu percurso.

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