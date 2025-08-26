Vem aí «A Fazenda»: Miro vira costas a Alba choca Esmeralda com revelação inesperada

Miro (Pedro Hossi) desabafa com Esmeralda (Julie Sergeant)) que se zangou com Alba (São José Correia) por não concordar com a decisão dela de usar a prova que tem contra Miguel (Diogo Infante) para ilibar Duarte (Cláudio de Castro). Esmeralda tranquiliza-o, dizendo que não se preocupe porque estará sempre ao lado dele e que, se for preciso, pode ir viver com ela.

Zulmira (Helena Isabel) partilha com Daniela (Soraia Tavares) a preocupação que sente por Joel poder ter cometido um crime, temendo as consequências que isso terá para Ary (Isaac Alfaiate), que idolatra o irmão. Nesse momento, Ary entra, cabisbaixo, e confirma que é verdade: Joel escondeu Duarte (Cláudio de Castro). Daniela vai atrás dele para falar. Ary culpa-se por não ter percebido antes o que todos já suspeitavam, admitindo que não quis acreditar que Joel pudesse ter feito uma coisa daquelas. Daniela consola-o, dizendo que isso só mostra a pessoa boa que ele é, e abraça-o com ternura. Júlia observa a cena à porta, furiosa.

Relembre-se que Miro propôs a Esmeralda que tramassem a Svetlana juntos.