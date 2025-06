Vem aí em «A Fazenda»: Escândalo! Miro é apanhado em momento muito embaraçoso

A Fazenda: Miro descobre que Duarte andava com Vânia e Jéssica ao mesmo tempo

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) queixa-se a Leonor (Dalila Carmo) de agora estar a levar com os dramas de Miro (Pedro Hossi), que anda a ser disputado por Esmeralda (Julie Sergeant) e Svetlana (Sónia Balacó). Alba indica querer esquecer Miro e focar-se em encontrar Duarte (Cláudio de Castro). Leonor despacha a irmã, sem conseguir encará-la.

Esmeralda e Svetlana trocam ameaças.

Momentos mais tarde, Svetlana mete-se na cama com Miro, que dorme profundamente.

Esmeralda esgueira-se para dentro do quarto de Miro, trocando um olhar espantado com Svetlana. Miro acorda e fica incrédulo por ver ali as duas.

Miro ordena a Svetlana e Esmeralda que saiam já do seu quarto. Alba, Eva (Margarida Corceiro) e Zulmira (Helena Isabel) vêm espreitar, com Alba a troçar com Miro por ter aquela legião de admiradoras.

