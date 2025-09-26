A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Miro é acusado de roubo

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:52
Vem aí em «A Fazenda»: Miro é acusado de roubo - TVI

A vida de miro dá uma grande reviravolta.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) olha atónito para Fausto a acusá-lo de ter sido ele a roubar o dinheiro ali do escritório, com Fausto a avisar Esmeralda (Julie Sergeant) que vai ter de decidir com qual deles quer continuar a trabalhar no D-Lícia, saindo disparado. Fausto sai furioso para a rua a praguejar contra Miro.

Alex (Rodrigo Tomás) explica a Andreia (Soraia Sousa) que desapareceu dinheiro do bar, esboçando ar inocente de não ter nada a ver com aquilo. Andreia olha-o desconfiada. Dois homens com ar mafioso entram à procura de Alex, que se esconde. Andreia pergunta a um comprometido Alex o que se está a passar.

Miro olha revoltado para Esmeralda a perceber que ela está com dúvidas sobre a sua idoneidade, vincando que seria incapaz de a ter roubado. Esmeralda tenta beijar Miro a dizer não querer que ele se vá embora. Miro rejeita-a a dizer ser melhor manterem as coisas num plano profissional, deixando-a desolada.

 

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Alba é contratada para fazer um serviço criminoso

Vem aí em «A Fazenda»: Júlia recusa apresentar queixa contra Duarte por violação

A Fazenda

«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Telefonema misterioso deixa Nadir em choque

A Fazenda
Hoje

A Fazenda: Daniela faz uma lista de exigência a Lukenia e ela tem de aceitar

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: Júlia convida Alex para ir morar com ela

A Fazenda
Ontem

Bomba em «A Fazenda»: «A Eva passou a noite com o Joel»

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Hoje
1

Vem aí em «A Fazenda»: Becas faz denúncia que pode mudar o rumo da história

A Fazenda
Hoje
2

Vem aí em «A Fazenda»: Becas entrega-se à polícia

A Fazenda
dom, 25 mai
3

Exclusivo bombástico «A Fazenda»: Duarte reaparece

A Fazenda
dom, 14 set
4

«A Fazenda»: Depois de ter tentado violar a prima pela segunda vez, Duarte regressa

A Fazenda
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Telefonema misterioso deixa Nadir em choque

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte

A Protegida
Ontem

«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante

Ontem

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Ontem

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Maria Sampaio está de luto: «No dia que casou foi para o céu»

Hoje

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

Hoje

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Ontem

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Ontem

«Estava à espera da meia noite para...»: Diogo Amaral surpreende com publicação inesperada

Ontem

O que é ser madrasta? Explicação de Jessica Athayde deixa Diogo Amaral em lágrimas

Ontem
Mais Fora do Ecrã