Vem aí em «A Fazenda»: Miro é acusado de roubo

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) olha atónito para Fausto a acusá-lo de ter sido ele a roubar o dinheiro ali do escritório, com Fausto a avisar Esmeralda (Julie Sergeant) que vai ter de decidir com qual deles quer continuar a trabalhar no D-Lícia, saindo disparado. Fausto sai furioso para a rua a praguejar contra Miro.
Alex (Rodrigo Tomás) explica a Andreia (Soraia Sousa) que desapareceu dinheiro do bar, esboçando ar inocente de não ter nada a ver com aquilo. Andreia olha-o desconfiada. Dois homens com ar mafioso entram à procura de Alex, que se esconde. Andreia pergunta a um comprometido Alex o que se está a passar.
Miro olha revoltado para Esmeralda a perceber que ela está com dúvidas sobre a sua idoneidade, vincando que seria incapaz de a ter roubado. Esmeralda tenta beijar Miro a dizer não querer que ele se vá embora. Miro rejeita-a a dizer ser melhor manterem as coisas num plano profissional, deixando-a desolada.