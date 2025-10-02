Vem aí em «A Fazenda»: Sedução perigosa deixa Miro à beira da morte

Exclusivo «A Fazenda»: Miro e Leti atingem Esmeralda no seu ponto mais fraco

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey), Leonor (Dalila Carmo) e Miguel (Diogo Infante), já com Joel (João Jesus), pensam angustiados para onde Eva (Margarida Corceiro) poderá ter ido. Leonor lembra-se que talvez ela possa ter falado com Miro (Pedro Hossi) e Júlia predispõe-se para ir ao D-Lícia.

Esmeralda (Julie Sergeant) diz a Júlia e Joel que Miro hoje não foi ao bar por estar com um agenciado. Júlia e Joel acabam por admitir que estão muito preocupados com Eva e Esmeralda liga-lhe.

Miro está em casa envolvido com uma rapariga. Atende chamada de Esmeralda, e nega saber alguma coisa de Eva. Rapariga aproveita a distração de Miro para pôr um pó na bebida dele.

Fausto admite a Esmeralda ter posto um localizador no telefone de Miro, mostrando-lhe que Miro não está no estúdio, mas sim em casa, e previsivelmente com companhia feminina.

Recorde-se que Miro vai-se envolvendo com várias mulheres, já se tendo envolvido com Esmeralda: