A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Sedução perigosa deixa Miro à beira da morte

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:59
Vem aí em «A Fazenda»: Sedução perigosa deixa Miro à beira da morte - TVI

Ele pode mesmo ser envenenado.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», Júlia (Kelly Bailey), Leonor (Dalila Carmo) e Miguel (Diogo Infante), já com Joel (João Jesus), pensam angustiados para onde Eva (Margarida Corceiro) poderá ter ido. Leonor lembra-se que talvez ela possa ter falado com Miro (Pedro Hossi)  e Júlia predispõe-se para ir ao D-Lícia.

Esmeralda (Julie Sergeant) diz a Júlia e Joel que Miro hoje não foi ao bar por estar com um agenciado. Júlia e Joel acabam por admitir que estão muito preocupados com Eva e Esmeralda liga-lhe.

Miro está em casa envolvido com uma rapariga. Atende chamada de Esmeralda, e nega saber alguma coisa de Eva. Rapariga aproveita a distração de Miro para pôr um pó na bebida dele.

Fausto admite a Esmeralda ter posto um localizador no telefone de Miro, mostrando-lhe que Miro não está no estúdio, mas sim em casa, e previsivelmente com companhia feminina.

Recorde-se que Miro vai-se envolvendo com várias mulheres, já se tendo envolvido com Esmeralda:

Relacionados

Vem aí em «A Fazenda»: Becas esconde um grande segredo que envolve o desaparecimento de Joel

Vem aí em «A Fazenda»: Miro é acusado de roubo

A Fazenda

Vem aí em «A Fazenda»: Duarte desmaia à frente de Alba e revela segredo chocante

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Eis toda a verdade sobre o que aconteceu ao dinheiro do pai de Ivandro

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Joel engana a família de Eva e o pânico instala-se

A Fazenda
Hoje

Mafalda 'entala' Eduardo: «Quem enviou a foto é o assassino e está a conspirar com o Eduardo»

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: A primeira discussão acesa de Sofia e Eduardo

A Fazenda
Ontem

A Fazenda: A polícia já sabe de tudo! Becas deixa Gustavo no lodo

A Fazenda
Ontem
Mais A Fazenda

Mais Vistos

«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados

Ontem
1

«Em breve, seremos +1. »: Cantor e ator famoso vai ser pai

seg, 29 set
2

Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora

ter, 30 set
3

O filho de Edmundo Vieira já tem 15 anos! Veja como está crescido

25 jul 2023
4

Na cidade do amor, Maria Cerqueira Gomes surge com companhia especial e bem conhecida

ter, 30 set
5

Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico

A Fazenda
dom, 21 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Esta é Laura, a mulher que vai mudar o rumo da novela

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Hector está disposto em entregar a mãe à polícia

A Protegida
Ontem

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

Ontem

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Ontem

Cristina Ferreira faz revelação estrondosa: «Mas não digam a ninguém. É segredo»

Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Segredos de Alex deixam Júlia e Leonor em alerta máximo

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Há 15 dias que não durmo»: Laura Figueiredo tem vivido dias complicados

Ontem

Pelas ruas de Paris, Maria Cerqueira Gomes exibe um brilho diferente. Eis o motivo

Ontem

«Foi uma honra»: a confissão emocionante de Sara Barradas após vitória marcante

A Protegida
Ontem

«O que me soube de bem estar com o meu Amor»: Fernanda Serrano despede-se do homem da sua vida

A Protegida
Ontem

Por amor ao filho, Jéssica Athayde converte-se a algo inesperado e gera uma onda de reações

Ontem

Kika Cerqueira Gomes faz feito histórico ao lado de Jane Fonda, Eva Longoria e Kendall Jenner

Festa é Festa
Ontem
Mais Fora do Ecrã