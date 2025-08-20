A Fazenda

Vem aí «A Fazenda»: Alba ataca Leonor e ouve revelação chocante

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 40min
Em “A Fazenda”, um segredo sombrio ameaça virar tudo do avesso.

Em “A Fazenda”, Miro (Pedro Hossi) lamenta ter protegido Duarte (Cláudio de Castro) da acusação de violação de Júlia (Kelly Bailey), justificando que apenas quis poupar Alba (São José Correia) à dor de perder o filho que lhes restava. No entanto, admite que foi um erro, reforçado ao perceber que Duarte voltaria a atacar, não fosse Eva (Margarida Corceiro)  tê-lo impedido. Emocionado, Miro desaba em lágrimas, sendo consolado por Eduardo (Diogo Amaral). Miro tenta persuadir Alba a não denunciar Eva à polícia, mas percebe que não terá sucesso — e ainda lamenta a falta de recursos para viajar até Angola.

Neste mesmo episódio, Alba enfrenta Leonor (Dalila Carmo)  com fúria, acusando-a de lhe ter mentido para proteger Eva. Leonor retalia, culpando Alba por sempre ter acobertado Duarte, facto que teria igualmente permitido o crime cometido há sete anos. Apesar da hesitação, Alba mantém-se firme: vai levar a denúncia contra Eva até às autoridades.

