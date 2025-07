Vem aí em «A Fazenda»: Miro e Alba têm as provas que faltavam para destruir Esmeralda e Svetlana

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi), a fingir grande nervosismo, revela a Eduardo (Diogo Amaral) que o D-Lícia tem mesmo uma sala de jogo ilegal no escritório, admitindo ter sido cúmplice disso, mas estar muito arrependido de o ter feito. Miro diz a Eduardo querer acabar com aquilo, pedindo-lhe que lhe dê as provas que tem. Eduardo assente, passando-lhe uma pasta com as contas do bar. Eduardo liga para Mafalda (Inês Aguiar) para lhe contar o que se está a passar.

Miro mostra triunfal a Alba (São José Correia) os papéis que Eduardo lhe entregou que provam haver ilegalidades no D-Lícia, podendo usarem aquilo para chantagearem Esmeralda (Julie Sergeant) e Svetlana (Sónia Balacó) e recuperarem o bar. Miro e Alba tentam relativizar inseguros que Eduardo corra perigo por causa daquilo.

Miro diz a Alba que vai amanhã de manhã ao bar para apanhar Esmeralda sozinha.