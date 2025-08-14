Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

Em «A Fazenda», Miro (Pedro Hossi) e Alba (São José Correia) aguardam ansiosos para irem trocar o gato pela libertação de Eduardo (Diogo Amaral). Alba diz a Miro que hoje acordou com um mau pressentimento.

Svetlana (Sónia Balacó) admite a Esmeralda (Julie Sergeant) continuar inconformada por a terem tramado ao roubarem-lhe Boris para Eduardo ser libertado, dizendo que a sua reputação no Seixal irá por água abaixo. Esmeralda olha-a confusa. Svetlana dá ordens muito contrariada ao seu capanga para desamarrar Eduardo, avisando que ele ainda há de pagar caro por isso. Saem, deixando Esmeralda a suspirar aliviada.

Miro chega com Eduardo, afiançando a Alba que Svetlana não sabe que foram eles que o conseguiram libertar. Eduardo assente a Alba manter Mafalda (Inês Aguiar) fora daquele assunto. Alba expressa a Miro as suas reservas que Svetlana abandone mesmo o D-Lícia.

Esmeralda diz a Alba e Miro que Svetlana está receptiva a vender a sua quota do D-Lícia, não se importando de investir o seu meio milhão de euros para se livrar dela. Eduardo pergunta a Alba se sabia que Mafalda está com Gustavo (Nuno Pardal).