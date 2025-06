Vem aí em «A Fazenda»: Este é o homem que deixa as mulheres loucas

Vem aí em «A Fazenda»: Miro fica a tremer com decisão de Leti

E «A Fazenda», Esmeralda (Julie Sergeant) e Svetlana (Sónia Balacó) disputam acesamente Miro, impondo ambas que ele fique no quarto delas. Miro (Pedro Hossi), Zulmira (Helena Isabel) e Ary (Isaac Alfaiate) seguem atordoados a discussão. Alba (São José Correia) chega e fica a olhar para eles.

Alba olha cética para Miro a asseverar-lhe não ter nada nem com Esmeralda nem com Svetlana, questionando-a enciumado com quem ela se anda a encontrar. Alba mantém segredo, e indica não ter de lhe dar satisfações. Miro diz fulo a Zulmira ir ficar num quarto de solteiro.

Esmeralda e Svetlana ficam contrariadas por Zulmira lhes dizer que Miro está hospedado num quarto de solteiro, não indo ficar com nenhuma delas.

Recorde-se que Miro já se envolveu com as três: