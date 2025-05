Revoltado, filho de Pedro Lima exige pedido de desculpa: «É inaceitável»

Este domingo, 25 de maio, o Sporting conquistou a Taça de Portugal, após vencer o Benfica por 3-1 no Estádio Nacional, no Jamor, em Oeiras. No entanto, a festa leonina ficou ensombrada por um momento de grande polémica que está a gerar revolta — não só entre adeptos encarnados, como também entre sportinguistas.

O incidente em causa envolve Andrea Belotti, jogador do Benfica, que durante o encontro foi apertado por Maxi Araújo e Matheus Reis, acabando este último por pisar a cabeça do adversário. A imagem correu as redes sociais e causou indignação generalizada, agravada por um vídeo partilhado (e entretanto apagado) nas plataformas do próprio Sporting, onde se ouve um jogador a dizer em tom de brincadeira: "Aqui nós pisa na cabeça".

Entre os muitos que se manifestaram publicamente, destaca-se João Francisco Lima, filho do falecido ator Pedro Lima, adepto do Sporting. Esta segunda-feira, 26 de maio, recorreu ao Instagram para deixar um desabafo sentido e mostrar a sua posição sobre o sucedido e mostrando-se firme contra aquilo que considera ser um momento vergonhoso para o clube de Alvalade:

"Ontem assistimos a um momento triste do futebol. Uma agressão deliberada e perigosa de um jogador do Sporting sobre um jogador do Benfica", começou por escrever. João Francisco sublinhou que a situação, já por si grave, tornou-se ainda mais inaceitável com a divulgação do vídeo onde se banaliza o ato: "A situação, que já era má, torna-se absolutamente impossível de ignorar depois do seguinte".

Indignado, deixou claro que, enquanto sócio desde sempre e com lugar cativo no estádio, não se revê neste tipo de comportamentos: "Isto não é o meu Sporting. Atitudes destas são inaceitáveis em qualquer circunstância. Não se fazem campanhas de fair play fora de campo para mostrar o contrário lá dentro".

João Francisco exigiu ainda um pedido de desculpas público por parte de Matheus Reis e do presidente Frederico Varandas — não só a Belotti, como também ao Benfica, aos seus adeptos e, sobretudo, às novas gerações que crescem a sonhar com o desporto: "Tenho um irmão que joga futebol e não consigo imaginar a ideia de ele fazer ou que lhe façam uma coisa destas".

Por fim, anunciou que, até haver uma retratação oficial, deixará de apoiar o clube: "Vou deixar de pagar quotas, não irei mais ao estádio e, na verdade, deixarei de apoiar o Sporting. Fazer o contrário seria promover o ódio, a violência e o antidesportivismo — e essa camisola eu não visto".