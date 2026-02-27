Amigos de Pedro Lima reúnem-se para homenagem tocante: «Alguém com uma capacidade ímpar de união»

Uma união que não perde força.

Um grupo de amigos inseparáveis reuniu-se para um almoço carregado de emoção, em memória do “Capitão Pedro Lima, figura que os uniu para sempre. No post partilhado no Instagram por Pedro Couceiro, ex‑piloto e amigo próximo, destacam‑se nomes como Pedro Fernandes, Luís Filipe Borges, Nilton, Ricardo Sá Pinto e João Francisco Lima, filho do saudoso Pedro. A descrição resume tudo: “Almoço dos ‘Insuspeitus’ de sempre que para sempre o nosso ‘Capitão Pedro Lima’ reunirá. Uma ‘Irmandade’ que somente alguém com uma capacidade ímpar de união e amor conseguiria. Estamos juntos!”.

Pedro Lima, ator falecido em 2020, era conhecido pela sua energia contagiante e por criar laços profundos, como este grupo apelidado de “Insuspeitus”. A reunião, num ambiente descontraído como o Restaurante O Frade, mostra que a amizade resiste ao tempo e às perdas, com figuras do futebol e entretenimento a honrarem o legado do “Capitão”.

João Francisco Lima, o filho, juntou‑se ao grupo, reforçando o sentimento de família alargada que Pedro construiu. Estes momentos privados, partilhados nas redes, tocam os seguidores e lembram o impacto duradouro de Pedro Lima na vida de quem o conheceu.

Recorde aqui momentos de homenagem a Pedro Lima:

