Filho de Pedro Lima emociona ao mostrar a sua nova namorada. E é uma atriz portuguesa

João Francisco Lima, filho mais velho do ator de Pedro Lima, que faleceu em 2020 por questões de saúde mental, está a dar que falar nas redes sociais devido a indícios de um novo romance. O jovem de 27 anos partilhou recentemente várias imagens de uma viagem a Paris, que rapidamente despertaram suspeitas sobre um possível relacionamento com a atriz e modelo Rita Bretão.

Nas fotografias, João Francisco e Rita aparecem abraçados e cúmplices, transmitindo uma proximidade que não passou despercebida aos seguidores. A partilha gerou uma onda de comentários de apoio e curiosidade, aumentando ainda mais os rumores de romance entre os dois.

Entre os comentários, destacam-se mensagens carinhosas como: «I LOVE THIS COUPLE ❤️», da repórter Maria Morango, e «A madrinha também passou aqui o fim-de-semana. Vou agora embora. Divirtam-se! Beijinhos 🇫🇷♥️», da apresentadora e madrinha de Pedro Lima, Liliana Campos. Diversos outros seguidores não hesitaram em deixar elogios, como «Lindo ❤️», reforçando a atenção mediática sobre este possível casal.