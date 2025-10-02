«Se a alegria parece distante...»: Filho de Pedro Lima emociona ao falar da depressão

Esta quarta-feira, dia 1 de outubro, assinalou-se o Dia Europeu da Luta Contra a Depressão, uma data que ganhou ainda mais significado para João Francisco Lima, filho mais velho do ator Pedro Lima. Desde a morte do pai, a 20 de junho de 2020, o jovem tem procurado dar voz à importância da saúde mental, encontrando no projeto @vivaparaladadepressao uma forma de transformar dor em consciência pública e apoio a quem enfrenta dificuldades semelhantes.

Recorde-se que Pedro Lima sofria também de problemas de saúde mental, realidade que sensibilizou ainda mais João Francisco para esta causa, levando-o a assumir a luta contra a depressão como parte integrante da sua vida.

Foi nesse contexto que o jovem assinalou a efeméride com uma mensagem no Instagram:

«Hoje é o Dia Europeu da Depressão. Uma data para lembrar que não nos sentirmos bem é um problema que pode surgir a qualquer um de nós, e que não temos, nem devemos, de passar por isso sozinhos ou em silêncio.

Se sentes um peso que não sabes explicar, se a alegria parece distante ou se conheces alguém que possa estar a passar por isto, lembra-te: pedir e oferecer ajuda são atos de coragem.

A campanha @vivaparaladadepressao existe para ser esse apoio. Um lugar seguro onde encontras testemunhos reais, conselhos de especialistas e ferramentas para dar o primeiro passo rumo à superação.

Aceitar é o primeiro passo.»

Veja também:

Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido? - Novelas - TVI

Pelas ruas de Paris, Maria Cerqueira Gomes exibe um brilho diferente. Eis o motivo - Novelas - TVI