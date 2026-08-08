É uma das maiores estrelas de Hollywood e está em Portugal: deixou 200 euros de gorjeta num restaurante

Portugal é cada vez mais um destino de celebridades e atores. Desta vez é Pedro Pascal, um dos atores mais famosos do Mundo e que fez parte da série Game of Thrones (A Guerra dos Tronos) a passar férias em terras Lusas. Esta sexta-feira esteve a jantar na Aldeia do Meco, na companhia de alguns familiares. Comeu um rodízio de pizzas. E gostou tanto que no final deixou uma gorjeta de 200 euros.
O restaurante Pizza na Praia foi o local escolhido para uma noite de convívio em família.
Pedro Pascal é conhecido por inúmeros filmes e séries. Destaque para ‘The Last of Us» e «The Mandalorian», «Game of Throne», «Narcos» e «Gladiador II».
Em 2023 foi eleito pela revista Time uma das 100 pessoas mais influentes do Mundo.
Veja as fotos do ator na galeria.