Famoso ator sofre infeção durante viagem pela Ásia

Depois de terminar as gravações da novela «Protegida», Pedro Sousa decidiu aproveitar a pausa para concretizar um dos seus maiores sonhos: viajar pelo Mundo. Nos últimos meses, o ator tem percorrido vários continentes, passando por destinos tão diferentes como os Estados Unidos, México, Canárias, Espanha, África e Ásia.

Mas nem tudo correu como esperado. Foi precisamente durante a passagem pela Tailândia que o ator viveu um inesperado susto de saúde.



Praticante de Muay Thai, Pedro Sousa aproveitou a estadia naquele país para treinar a modalidade, mas acabou por contrair uma infeção num dos ginásios onde praticava. Apesar do contratempo, a situação acabou por ser resolvida da melhor forma.



O ator explicou à revista TV7 Dias que teve a sorte de contar com a ajuda de vários amigos médicos que vivem na Tailândia, o que lhe permitiu receber assistência médica.



Agora, o regresso a Portugal, Pedro Sousa está dedicado ao novo projeto profissional. O ator, de 38 anos, é um dos rostos de «Coração de Mãe», a nova novela da TVI, cuja estreia está marcada para breve.

