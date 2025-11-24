A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: JD desmaia e tem uma visão com Mariana e Carlota

Mónica fica em pânico.

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) corre na praia e sente uma dor de cabeça. Cai na areia, enquanto tem flashes do sonho que teve nessa manhã, com Mariana, e consegue ver mais qualquer coisa. JD fica perturbado e desmaia.

SONHO DE JD: JD vê Mariana de costas a tocar nas plantas da estufa. Ela dá-lhe o ramo de coentros a cheirar e agora quase consegue ver a cara dela. Quando a puxa, consegue ver que tem uma Carlota ao colo.

JD acorda com o nadador-salvador ao lado dele. Mónica surge, muito aflita, mas JD desvaloriza o sucedido. JD diz que desmaiou por causa de uma memória que teve. JD diz que viu uma mulher loira com um bebé. Mónica fica em pânico.

Recorde-se que JD tem estado a viver com Mónica:

