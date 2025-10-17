A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: JD guarda segredo bombástico que pertence a Laura

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 24min
Vem aí em «A Protegida»: JD guarda segredo bombástico que pertence a Laura - TVI

Ela pede-lhe por tudo para não contar nada a ninguém.

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) está por ali quando Laura (Alexandra Lencastre) chega no carro de Óscar (Joaquim Horta). Ela beija Óscar e pede a JD para não comentar nada com ninguém. JD vai ter com Óscar e abraça-o feliz, por estar em liberdade e por estar com Laura. Óscar diz que Laura tem de resolver o casamento com Jorge e JD não podia ficar mais feliz com as novidades.

Mariana vai ter com JD e beija-o. JD conta que Laura e Óscar chegaram juntos e Mariana (Matilde Reymão) fica muito feliz. JD relembra-a de que namoram às escondidas, mas Mariana está a ter dificuldade em conter-se. Benedita aparece e fica feliz por vê-los juntos. Benedita (Maria do Céu Guerra) diz que está a morrer e gostava de os ver casar. Mariana fica preocupada com a avó.

De relembrar que Laura já tinha confessado ter uma ideia diferente referente a JD:

