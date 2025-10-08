A Protegida
Antes e Depois

Antes de ser ator, já era um charme. Este é um dos artistas mais cobiçados de Portuga

  TVI Novelas
  • Há 9 min
Impossível resistir: veja como era Pedro Sousa em criança e o “style” que já tinha.

O ator Pedro Sousa, de 37 anos, conhecido pelo papel de JD na novela A Protegida, surpreendeu os seguidores ao partilhar uma fotografia rara da sua infância. A publicação surgiu nos stories do Instagram no dia 8 de outubro de 2025, acompanhada de uma legenda divertida: «Está aqui a prova, já tive muito style».

Na imagem, o ator aparenta ter cerca de três anos e surge com um visual cheio de personalidade. Vestido com calças às riscas brancas e azuis, combinadas com um casaco oversized verde-seco, Pedro Sousa posa num cenário que parece ser uma cozinha, mostrando desde cedo a sua personalidade leve, genuina e o seu carisma natural.

A publicação rapidamente captou a atenção dos fãs, que não resistiram a comentar o lado divertido e nostálgico do registo. Conhecido pela sua autenticidade e sentido de humor, o ator mostrou mais uma vez o seu lado descontraído fora do ecrã.

Reveja também a entrevista emocionante de Pedro Sousa com Manuel Luís Goucha, onde o ator recorda a sua infância, marcada por simplicidade, afetos e pelas lições de vida aprendidas junto da família.

Veja aqui: 

Kika Cerqueira Gomes é surpreendida com pedido muito esperado: «Queres...?» - Novelas - TVI

Depois de tudo o que viveu, Mickael Carreira confessa a lição que o mudou para sempre - Novelas - TVI 

