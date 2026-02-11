Vem aí em «A Protegida»: JD descobre algo 'perigoso' sobre o seu passado

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) já foi ao médico e já teve a confirmação de que a memória dele foi afetada, mas pode ser reversível. JD não sabe se espera que a memória volte ou se segue a sua vida como Rodrigo. Isabel (Sara Barradas) pede-lhe para não arriscar a vida como Óscar (Joaquim Horta) e JD pergunta-lhe se precisa de ajuda. Óscar gosta de saber que JD mantém a sua essência protetora.
Isabel explica a JD que fazer justiça faz parte de Óscar, tal como o sentido de proteção que JD tem por Mariana. JD fica triste por não se lembrar de Mariana e por magoá-la quando lhe diz o que sente.
JD conversa com Gonçalo sobre a infância deles, para tentar perceber melhor quem é e como era a relação dele com os irmãos. Gonçalo percebe agora que Mónica (Catarina Nifo) sempre foi apaixonada por JD. Gonçalo lembra-se de qualquer coisa e diz que há umas miúdas que lhe podem contar melhor aquela história.
Gonçalo mostra duas motas a JD e conta-lhe que já foram muito felizes com elas. JD olha para as motas impressionado e revela que fica fascinado sempre que vê uma. Gonçalo incentiva-o a dar uma volta e JD mostra-se muito à vontade na condução. Ouvem-se sirenes e Gonçalo diz-lhe para fugir porque já esteve preso. JD fica impactado.
Recorde-se que JD esteve preso injustamente: