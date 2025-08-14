Vem aí em «A Protegida»: JD vive momento de pura emoção ao assumir Carlota nos braços

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) não aguenta a alegria de saber que Carlota é sua filha e de a ter nos seus braços. Dá-lhe muitos beijinhos e chora de emoção. Gina (Paula Neves) aproxima-se dele e ele abraça-a, profundamente grato.
JD embala a bebé. Gina abre a porta a Gonçalo (João Bettencourt) e ele emociona-se ao saber que a bebé é sua sobrinha. Gonçalo pergunta se ainda pode ser o padrinho e JD pergunta-lhe se quer. Ele diz que é o que mais quer e poder tomar conta dela.
Todos olham embevecidos para a bebé. Gonçalo não percebe como é que Mariana (Matilde Reymão) foi capaz de esconder que a bebé estava viva. Gina diz que ela estava assustada e assoberbada com tudo o que aconteceu. JD fica com pena de Mariana. Gonçalo continua a não entender os motivos dela. JD pede a Gina para dormir ali com Carlota.