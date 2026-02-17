Vem aí em «A Protegida»: Revelação chocante faz JD acreditar que Mónica tem razão

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) quer saber porque esteve preso e Gonçalo (João Bettencourt) conta-lhe. JD começa a achar que Mónica (Catarina Nifo) tem razão e que se foi embora porque não era feliz.
Gonçalo diz-lhe que a vida dele nunca foi fácil, mas não acredita que se fosse embora e deixasse Carlota, muito menos com Héctor (Christian Escuredo). JD estranha e diz que são amigos, mas Gonçalo revela que não, pois Hector é obcecado por Mariana (Matilde Reymão).
Recorde o momento em que JD confrontou Mónica: