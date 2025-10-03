Vem aí em «A Protegida»: JD descai-se a Jorge com revelação estrondosa?

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) fica surpreendido e preocupado ao saber que o tio foi preso por ter sido apanhado com substâncias ilícitas. JD confirma que ele fica com a droga para a destruir e estranha que a polícia tenha aparecido do nada. Isabel e JD desconfiam de quem possa estar por trás daquilo. JD promete falar com os colegas para testemunharem.
JD vai ter com Jorge e pergunta-lhe se foi ele que fez com que Óscar (Joaquim Horta) fosse preso.
Jorge (Paulo Pires) finge que não percebe por que motivo JD está a defender Óscar e pergunta-lhe de onde o conhece tão bem. JD afirma que ele é seu patrão e que é boa pessoa. Mariana (Matilde Reymão) e Laura (Alexandra Lencastre) chegam e perguntam o que se passa. JD diz que Jorge não presta porque mandou Óscar para a prisão. Laura fica tensa.
De recordar que JD tem cada vez mais razões para desconfiar de Jorge: