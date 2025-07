Exclusivo «A Protegida»: José Diogo salva Mariana em momento crucial

Em «A Protegida». Mariana (Matilde Reymão) está presa e tenta sair do carro. O amigo da Hacker diz-lhe para estar quieta, enquanto a Hacker procura o número de JD no telemóvel de Mariana e liga-lhe.

José Diogo (Pedro Sousa) sai do duche e fica em êxtase ao ver que Mariana lhe está a ligar. JD atende com os olhos a brilhar, mas logo percebe que algo de errado se passa e fica alerta.

Mariana suplica a Hacker para que não lhe faça mal. A Hacker sugere ir a casa de Mariana para que ela lhes dê dinheiro. Mariana aceita, pois sabe que está lá toda a gente por causa do evento e podem ajudá-la.

JD continua a ouvir o carro em movimento através da chamada. Desligam e JD liga de volta, mas rejeitam a chamada. JD veste-se à pressa e sai. JD corre desesperado na direção da rua.

Hacker e o amigo arrastam Mariana em direção a casa. Logo de seguida aparece JD na sua mota e luta com amigo Hacker. O empregado vê a luta e vai volta a correr para o interior.

JD luta com amigo da Hacker, enquanto a Hacker segura Mariana. Jorge (Paulo Pires), Laura e Hector vêm do interior da casa. A Hacker foge. Hacker e amigo entram no carro e fogem. Mariana abraça a mãe e diz que teve muito medo. JD aproxima-se de Mariana e pergunta-lhe se está bem. Laura olha para JD com desprezo.

Laura (Alexandra Lencastre) entra em casa com Mariana. Hector e Jorge acompanham-nas. Hector (Christian Escuredo) pergunta a Mariana o que lhe fizeram. JD vem atrás de Mariana para falar com ela, mas Mariana manda-o embora. JD insiste em ficar e Hector tenta impedi-lo. Medem-se com o olhar.

Laura entra na sala com Mariana e Benedita (Maria do Céu Guerra) vai logo ter com a neta, aliviada por ela estar bem. Todos percebem que aconteceu alguma coisa com Mariana. Ela conta que a raptaram e queriam dinheiro. Benedita acha que não teve nada a ver com os outros ataques. Laura suspeita que JD esteja envolvido, dado que apareceu do nada. Benedita quer ouvi-lo. JD conta que recebeu uma chamada de Mariana e percebeu que ela estava em apuros. Mariana garante que não fez chamada nenhuma e se fizesse, JD seria a última pessoa a quem ligaria. Mariana acha que os assaltantes ligaram sem querer. Jorge e Virgílio agradecem a JD por ter ajudado Mariana. Hector diz que já não é preciso ali e manda-o embora.

Recorde-se que Mariana teve uma acidente e esteve desaparecida: