Vem aí «A Protegida»: Desaparecimento inesperado de JD provoca tensão máxima

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 49min
Vem aí «A Protegida»: Desaparecimento inesperado de JD provoca tensão máxima - TVI

Mónica desespera ao não conseguir encontrar JD na praia.

Em «A Protegida», Óscar e Isabel estão preocupados com José Diogo (Pedro Sousa)Isabel (Sara Barradas) recorda que a última vez que o viu foi na noite anterior, enquanto Óscar (Joaquim Horta) explica que bateu à porta do quarto dele de manhã e que JD respondeu. Mais tarde, Anita (Marina Mota) conta a Isabel e Óscar que viu JD sair, o que leva Isabel a ir atrás dele.

Anita questiona-os sobre o que se passa e porque querem manter segredo. Óscar revela que JD sofreu um acidente e perdeu a memória, explicando que ainda não contaram nada a Mariana (Matilde Reymão) porque ele não se lembra dela. Anita fica em choque, mas acredita que a polícia devia ser informada sobre o aparecimento de JD.

Entretanto, Mónica procura JD na praia, mas não consegue encontrá-lo. Liga-lhe, mas ele não atende. Questiona o nadador-salvador se viu Rodrigo, e ele nega. Mónica explica que JD desapareceu, e o nadador-salvador sugere chamar a polícia, mas ela pede para esperar e que a avise caso o veja.

Mais tarde, Gonçalo (João Bettencourt) atende uma chamada de Mónica, que está a soluçar e admite que fez algo errado. Gonçalo não se surpreende, pois já desconfiava que Mónica estava envolvida em algum problema. Ela conta que o namorado a deixou, e quando Gonçalo quer ir ter com a irmã, Mónica pede-lhe para esquecer a conversa e insiste que não pode encontrá-lo nesse momento.

Mariana, apesar da preocupação, ainda tem esperança de encontrar JD: 

