Vem aí «A Protegida»: JD revela mágoa por não estar ao lado de Mariana e da bebé

José Diogo (Pedro Sousa) emociona-se ao ver o berço da filha já montado e confessa que sempre sonhou ser ele a prepará-lo. Desabafa que daria tudo para estar ao lado de Mariana (Matilde Reymão) e da bebé, enquanto Benedita (Maria do Céu Guerra) o consola, recordando que estarão sempre ligados. JD, no entanto, lamenta que a vida os tenha separado e partilha que sonhou toda a vida com aquele momento, lembrando até os tempos de infância em que brincavam às famílias.

Mais tarde, Jorge (Paulo Pires) avisa Virgílio que Mariana está a ficar muito à vontade ali em casa e deviam fazer alguma coisa para a relembrar do perigo que corre. Virgílio acha Jorge muito básico e diz que a bebé foi a melhor coisa que lhe aconteceu, pois Mariana vai ficar focada na bebé e não vai querer saber de mais nada. Jorge quer saber onde Virgílio vai, pois tem notado que ele anda com um comportamento errático.

Relembre-se deste momento ternurento entre JD, Gonçalo e Carlota: