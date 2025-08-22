A Protegida

Vem aí «A Protegida»: JD revela mágoa por não estar ao lado de Mariana e da bebé

  • TVI Novelas
  • Hoje às 00:00
Vem aí «A Protegida»: JD revela mágoa por não estar ao lado de Mariana e da bebé - TVI

Mariana está a correr perigo.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

José Diogo (Pedro Sousa) emociona-se ao ver o berço da filha já montado e confessa que sempre sonhou ser ele a prepará-lo. Desabafa que daria tudo para estar ao lado de Mariana (Matilde Reymão) e da bebé, enquanto  Benedita (Maria do Céu Guerra) o consola, recordando que estarão sempre ligados. JD, no entanto, lamenta que a vida os tenha separado e partilha que sonhou toda a vida com aquele momento, lembrando até os tempos de infância em que brincavam às famílias.

Mais tarde,  Jorge (Paulo Pires)  avisa Virgílio que Mariana está a ficar muito à vontade ali em casa e deviam fazer alguma coisa para a relembrar do perigo que corre. Virgílio acha Jorge muito básico e diz que a bebé foi a melhor coisa que lhe aconteceu, pois Mariana vai ficar focada na bebé e não vai querer saber de mais nada. Jorge quer saber onde Virgílio vai, pois tem notado que ele anda com um comportamento errático.

Relembre-se deste momento ternurento entre JD, Gonçalo e Carlota: 

Relacionados

Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem

Vem aí «A Fazenda»: Amor proibido? Eduardo e Mafalda em confronto devastador

A Protegida

A Protegida: JD declara-se a Mariana e promete nunca magoar Carlota

A Protegida
Ontem

A Protegida: Mariana desaba em lágrimas nos braços de Hector

A Protegida
Ontem

A Protegida: Margarida não resiste e beija Sanjay

A Protegida
Ontem

A Protegida: Sofia apavorada com bilhete misterioso

A Protegida
Ontem

A Protegida: Mariana arrasada: Clarice revela tudo o que ela escondeu a JD

A Protegida
Ontem

Vem aí «A Protegida»: Jorge tenta aproximar-se da neta, mas Mariana não perdoa e reage

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

Ontem
1

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Ontem
2

Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem

Ontem
3

Vem aí «A Fazenda»: Joel preso e Gustavo silencia sobre noite da morte de Bianca

A Fazenda
Hoje
4

Exclusivo «A Fazenda»: Eva e Joel são presos

A Fazenda
dom, 29 jun
5

Aos 46 anos, atriz da TVI está grávida: «Em estado de graça»

Cacau
ter, 12 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Serão estas as imagens mais bonitas de Maria Botelho Moniz?

Ontem

Atriz da TVI mostra remodelação do quarto: «Gosto. Da cama e da companhia»

Ontem

Sofia Arruda revela look "polémico" e os seguidores reagem: «Sinceramente? Tens mais 20 anos.»

Ontem

Filipa Maló, a Clarinha do "Super Pai", casou com uma cara que também é conhecida. Descubra quem

Ontem

Cristina Ferreira recorda parto e fala com atriz sobre ser mãe aos 46 anos: «O meu filho nasceu em 4 minutos, não me custou nada...»

Ontem

Já viu a a reação de Jessica Athayde à surpresa adorável de Diogo Amaral?

qua, 20 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN