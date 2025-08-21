Vem aí «A Protegida»: Jorge tenta aproximar-se da neta, mas Mariana não perdoa e reage

Mariana (Matilde Reymão) fica nervosa ao ver Jorge perto do carrinho e diz-lhe para se afastar. Jorge diz que é avô da criança, mas Mariana não lhe reconhece esse título. José Diogo (Pedro Sousa) também se põe entre o pai e a filha. Jorge diz que está muito feliz pela bebé existir. JD diz que vai embora, mas promete voltar frequentemente. Jorge (Paulo Pires) vai atrás de JD e diz que está muito feliz com a bebé. JD não acredita no pai e avisa-o para se manter longe de Mariana e de Carlota. JD avisa que se Jorge lhes tocar num fio de cabelo, mata-o. Jorge fica abalado com a raiva do filho.

Também neste episódio, Laura (Alexandra Lencastre) e Óscar (Joaquim Horta) divertem-se muito a dançar. A dança termina e eles ficam à distância de um beijo. Ouvem o telemóvel de Laura a tocar e ela fica preocupada por ver tantas chamadas da mãe. Laura pergunta-lhe o que se passa e fica em choque com o que ouve. Isabel vem da casa de banho em soutien e finge que se esqueceu do top. Vai buscar um, mas Nuno não aguenta mais de desejo e beija-a. Começam a despir-se e caem na cama.

Veja também este momento que revela a proximidade e relação maternal entre Mariana e a bebé: