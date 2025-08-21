A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Jorge tenta aproximar-se da neta, mas Mariana não perdoa e reage

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 45min
Vem aí «A Protegida»: Jorge tenta aproximar-se da neta, mas Mariana não perdoa e reage - TVI

A tensão entre pai e filho atinge o limite quando Mariana impede Jorge de se aproximar da bebé.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Mariana (Matilde Reymão) fica nervosa ao ver Jorge perto do carrinho e diz-lhe para se afastar. Jorge diz que é avô da criança, mas Mariana não lhe reconhece esse título. José Diogo (Pedro Sousa) também se põe entre o pai e a filha. Jorge diz que está muito feliz pela bebé existir. JD diz que vai embora, mas promete voltar frequentemente. Jorge (Paulo Pires)  vai atrás de JD e diz que está muito feliz com a bebé. JD não acredita no pai e avisa-o para se manter longe de Mariana e de Carlota. JD avisa que se Jorge lhes tocar num fio de cabelo, mata-o. Jorge fica abalado com a raiva do filho.

Também neste episódio, Laura (Alexandra Lencastre) e Óscar (Joaquim Horta) divertem-se muito a dançar. A dança termina e eles ficam à distância de um beijo. Ouvem o telemóvel de Laura a tocar e ela fica preocupada por ver tantas chamadas da mãe. Laura pergunta-lhe o que se passa e fica em choque com o que ouve. Isabel vem da casa de banho em soutien e finge que se esqueceu do top. Vai buscar um, mas Nuno não aguenta mais de desejo e beija-a. Começam a despir-se e caem na cama.

Veja também este momento que revela a proximidade e relação maternal entre Mariana e a bebé:

Relacionados

Vem aí «A Fazenda»: Miguel recorda morte de Bianca e recebe chamada inesperada

Vem aí «A Fazenda»: Beijo inesperado muda tudo entre Mafalda e Gustavo

Vem aí «A Fazenda»: Alba ataca Leonor e ouve revelação chocante

A Protegida

Clarice emociona-se ao saber que é avó e Mónica chora

A Protegida
Ontem

Mariana espera notícias da filha e Laura reage

A Protegida
Ontem

Gonçalo conta a Mónica e a Clarice que têm um bebé na família

A Protegida
Ontem

Rui perde a cabeça e destrói ritual

A Protegida
Ontem

Gonçalo descobre que a bebé é sua sobrinha e emociona-se

A Protegida
ter, 19 ago

Sanjay prepara ritual inesquecível para Paz e Margarida

A Protegida
ter, 19 ago
Mais A Protegida

Mais Vistos

Filho de Maria Botelho Moniz encanta os fãs: «Sempre com um ar tão feliz»

ter, 15 jul
1

«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

ter, 19 ago
2

Vem aí «A Fazenda»: Beijo inesperado muda tudo entre Mafalda e Gustavo

A Fazenda
Ontem
3

Exclusivo «A Fazenda»: Mafalda recusa defender Eduardo e apresenta-o a Bianca

A Fazenda
14 dez 2024
4

«Amores, de todas as vidas!»: Ana Guiomar radiante ao lado de companhia especial

Festa é Festa
ter, 22 jul
5

«Doida para contar tudo, e cheia de nervos»: Ana Guiomar faz confidência sobre o futuro

Festa é Festa
Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Já viu a a reação de Jessica Athayde à surpresa adorável de Diogo Amaral?

Ontem

Com quem é parecido o filho de Maria Botelho Moniz? A internet não tem dúvidas

Ontem

«Doida para contar tudo, e cheia de nervos»: Ana Guiomar faz confidência sobre o futuro

Festa é Festa
Ontem

Atenção: imagens que podem impressionar. Esta foi a partilha mais emotiva de Paula Neves

A Protegida
ter, 19 ago

Isaac Alfaiate partilha fotos inéditas e deixa escapar momento cúmplice com atriz famosa

A Fazenda
ter, 19 ago

«Mergulhamos na escuridão»: Companheiro de Maria Botelho Moniz e o filho têm um ritual único todas as noites

ter, 19 ago
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN