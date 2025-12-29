A Protegida

Vem aí «A Protegida»: No mar, JD e Mónica vivem um momento de grande intensidade

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 5min
Vem aí «A Protegida»: No mar, JD e Mónica vivem um momento de grande intensidade - TVI

Mónica chora compulsivamente.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «A Protegida»Gonçalo (João Bettencourt) fica profundamente impactado com tudo o que acabou de descobrir sobre o irmão e quer ir ter com ele, mas Mariana (Matilde Reymão) lembra-lhe que Óscar (Joaquim Horta)  e Isabel (Sara Barradas) pediram para lhe dar espaço. Pouco depois, Mónica liga a Gonçalo, e ele conta-lhe que José Diogo (Pedro Sousa) apareceu. Mónica (Catarina Nifo) , ainda mais aflita, começa a chorar. Mariana pergunta o que se passa, e Gonçalo explica que o namorado a deixou.

JD tenta entrar na autocaravana, mas está trancada. Chama por Mónica, mas ela não responde. Quando o telemóvel dela toca, JD estranha que a mala esteja ali. Começa então a observar o ambiente, à procura de pistas sobre onde ela possa estar. Ao olhar em direção ao mar, fica tenso ao ver algo inesperado: Mónica entra no mar vestida, a chorar convulsivamente.

JD grita, e Mónica corre o mais rápido que consegue pelo mar, mas JD consegue alcançá-la. Desesperada, ela percebe que JD parece não querer saber dela. JD afirma que ela será sempre importante, pois foi quem cuidou dele. Aos poucos, Mónica começa a ceder.

Entretanto, Mariana e Gonçalo pedem a opinião de Aruna (Noua Wong) sobre o estado de JD. Ela explica que a amnésia retrógrada é muito comum após traumatismos, mas normalmente é temporária e reversível. Aliviados, os dois recebem o conselho de Aruna: terem paciência e não desistirem de JD. Ela sugere ainda que Mariana tente reconquistar JD, em vez de insistir no passado.

Relembre-se que Mónica já beijou JD mas o desfecho não foi como ela desejava: 

Relacionados

Vem aí «A protegida»: Clarice amarrada e em pânico, mafiosos dão 48 horas antes do terror começar

Vem aí em «A Protegida»: Isabel quer processar Laura

A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura

A Protegida
Ontem

Mariana faz uma promessa a JD: «Vou ficar aqui à tua espera o tempo que for preciso»

A Protegida
sex, 26 dez

JD deixa Mariana de rastos: «Eu tenho namorada»

A Protegida
sex, 26 dez

A Protegida: Aruna está no lodo e a culpa é de Virgílio

A Protegida
sex, 26 dez

A Protegida: O reencontro de Mariana e JD ao fim de 2 anos

A Protegida
sex, 26 dez

A Protegida: Gonçalo e Catarina entram em despique

A Protegida
sex, 26 dez
Mais A Protegida

Mais Vistos

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Ontem
1

Na cidade do amor, Ana Guiomar está com companhia especial

Festa é Festa
seg, 8 set
2

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

A Protegida
ter, 23 dez
3

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

Terra Forte
dom, 14 dez
4

Espanhóis usam saquinhos de chá nas janelas para afastar o frio e a humidade

qua, 24 dez
5

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus e os filhos ficam incrédulos com o valor que vão receber

Terra Forte
seg, 8 dez
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Cobra lança acusação e deixa Maria de Fátima em choque

Terra Forte
Hoje

Amor à Prova: Nova novela da TVI estreia dia 5 de janeiro

Hoje

O pequeno grande milagre: Com Ruy de Carvalho internado, bisneto torna-se o símbolo de força e esperança

Hoje

«Hoje a casa voltou a respirar»: O desabafo emocionante de Rosa Bela após notícia marcante

sex, 26 dez

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Ontem

Vem aí «A Protegida»: Margarida descobre uma bomba e conta tudo Laura

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Rita Pereira deixa o filho em lágrimas no seu dia de aniversário. O motivo é surpreendente

Terra Forte
Hoje

O pequeno grande milagre: Com Ruy de Carvalho internado, bisneto torna-se o símbolo de força e esperança

Hoje

«Namorava, namorava e namorava»: Ana Guiomar encontra novo amor e mostra foto especial

Ontem

Atriz conhecida comove fãs com conversa da filha: «Não me poderia fazer mais sentido»

Cacau
sáb, 27 dez

Vem aí «Terra Forte»: Segredo de Flor e António ameaça separar Rosinha e Dudu

sáb, 27 dez

«Todos os dias, amor»: Sara Prata partilha carta de amor e surpreende com imagem especial

sex, 26 dez
Mais Fora do Ecrã