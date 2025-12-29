Vem aí «A Protegida»: No mar, JD e Mónica vivem um momento de grande intensidade

Em «A Protegida», Gonçalo (João Bettencourt) fica profundamente impactado com tudo o que acabou de descobrir sobre o irmão e quer ir ter com ele, mas Mariana (Matilde Reymão) lembra-lhe que Óscar (Joaquim Horta) e Isabel (Sara Barradas) pediram para lhe dar espaço. Pouco depois, Mónica liga a Gonçalo, e ele conta-lhe que José Diogo (Pedro Sousa) apareceu. Mónica (Catarina Nifo) , ainda mais aflita, começa a chorar. Mariana pergunta o que se passa, e Gonçalo explica que o namorado a deixou.
JD tenta entrar na autocaravana, mas está trancada. Chama por Mónica, mas ela não responde. Quando o telemóvel dela toca, JD estranha que a mala esteja ali. Começa então a observar o ambiente, à procura de pistas sobre onde ela possa estar. Ao olhar em direção ao mar, fica tenso ao ver algo inesperado: Mónica entra no mar vestida, a chorar convulsivamente.
JD grita, e Mónica corre o mais rápido que consegue pelo mar, mas JD consegue alcançá-la. Desesperada, ela percebe que JD parece não querer saber dela. JD afirma que ela será sempre importante, pois foi quem cuidou dele. Aos poucos, Mónica começa a ceder.
Entretanto, Mariana e Gonçalo pedem a opinião de Aruna (Noua Wong) sobre o estado de JD. Ela explica que a amnésia retrógrada é muito comum após traumatismos, mas normalmente é temporária e reversível. Aliviados, os dois recebem o conselho de Aruna: terem paciência e não desistirem de JD. Ela sugere ainda que Mariana tente reconquistar JD, em vez de insistir no passado.
Relembre-se que Mónica já beijou JD mas o desfecho não foi como ela desejava: