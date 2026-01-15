Vem aí em «A Protegida»: Depois de reencontrar JD, Mariana sofre uma das maiores desilusões

Em «A Protegida», Héctor (Christian Escuredo) conta a Mónica (Catarina Nifo) que Mariana (Matilde Reymão) ficou de rastos, depois de saber que José Diogo (Pedro Sousa) passou os últimos dois anos com ela. Mónica diz que era essa a ideia. Hector revela que a única forma de afastar JD de Mariana, é fazer com que ele acredite que não eram felizes e foi por isso que decidiu ir embora e escrever aquela carta.
Mariana desabafa com Laura (Alexandra Lencastre)ne acusa Mónica de ter afastado JD dela e da filha. Laura diz-lhe que não sabe bem o que aconteceu e para todos os efeitos eles viveram dois anos juntos, por isso é normal que Mónica seja importante para JD, enquanto Mariana é só uma desconhecida.
Recorde que JD e Mariana têm se estado a aproximar: