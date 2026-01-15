A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Depois de reencontrar JD, Mariana sofre uma das maiores desilusões

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 58min
Vem aí em «A Protegida»: Depois de reencontrar JD, Mariana sofre uma das maiores desilusões - TVI

A jovem fica de rastos.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Héctor (Christian Escuredo) conta a Mónica (Catarina Nifo) que Mariana (Matilde Reymão) ficou de rastos, depois de saber que José Diogo (Pedro Sousa) passou os últimos dois anos com ela. Mónica diz que era essa a ideia. Hector revela que a única forma de afastar JD de Mariana, é fazer com que ele acredite que não eram felizes e foi por isso que decidiu ir embora e escrever aquela carta.

Mariana desabafa com Laura (Alexandra Lencastre)ne acusa Mónica de ter afastado JD dela e da filha. Laura diz-lhe que não sabe bem o que aconteceu e para todos os efeitos eles viveram dois anos juntos, por isso é normal que Mónica seja importante para JD, enquanto Mariana é só uma desconhecida.

Recorde que JD e Mariana têm se estado a aproximar:

Relacionados

Vem aí «A Protegida»: Hector ouve conversa secreta entre Mariana e Laura e reage

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

A Protegida

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: JD apanha Hector a fazer o que não deve

A Protegida
ter, 13 jan

Vem aí em «A Protegida»: Reviravolta! Clarice está nas mãos de Virgílio

A Protegida
seg, 12 jan

Vem aí em «A Protegida»: Hector e antiga aliada unem-se com uma missão

A Protegida
dom, 11 jan

Gina põe Leandro na linha: «Não vou sustentar um encostado»

A Protegida
sáb, 10 jan
Mais A Protegida

Mais Vistos

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Ontem
1

Salvador Biernat é filho de um conhecido ator

Ontem
2

«Eu nunca tinha ouvido falar disto»: Jéssica Athayde sofre de uma limitação física inesperada

Ontem
3

Jessica Athayde mudou de penteado. Já viu o resultado final?

5 mar 2025
4

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Ontem
5

Rosa Bela e Carlos Areia ficam comovidos com mensagem inesperada: «É inspirador»

24 nov 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra chateia-se com Caio e o acordo fica por um fio

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Amor à Prova»: Ao receber mensagem de Cris, Alice vive momento de pânico no hospital

Amor à Prova
Ontem

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Ontem

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Anita perde o controlo após conversa perturbadora

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Não tenho capacidade (...) de fingir que está tudo bem»: Rosa Bela quebra o silêncio sobre o que está a viver

Ontem

'Regresso ao passado' leva Sara Prata tomar uma decisão

Queridos Papás
Ontem

Sara Barradas fala sobre o seu passado e acaba por emocionar os seguidores

A Protegida
Ontem

«As mudanças vêm sempre»: Quando menos se esperava, Marta Andrino surpreende fãs

Festa é Festa
Ontem

«Eu nunca tinha ouvido falar disto»: Jéssica Athayde sofre de uma limitação física inesperada

Ontem

Salvador Biernat, Nico de «Amor à Prova», é filho de um ator famoso de «Morangos com Açúcar»

Amor à Prova
Ontem
Mais Fora do Ecrã