Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo

Em «A Fazenda», José Diogo (Pedro Sousa) interceta Antunes e tira-lhe um saco com droga. Antunes diz que JD podia lucrar mais se fechasse os olhos, mas ele não se deixa corromper. Os capangas de Antunes intervêm e Mariana (Matilde Reymão) ajuda JD pondo-se à frente dele. Hector (Christian Escuredo) tenta proteger Mariana e acaba por ser atingido. Mariana e JD trocam um carinho.
JD foi ao ginásio tomar banho e trocar de roupa. Mariana aparece e fica preocupada com a ferida dele. Mariana tenta perceber o que se passou, mas acha aquela história estranha e ao ver o saco com pastilhas no casaco de JD fica cheia de dúvidas.
Recorde-se que Mariana e Hector assumiram um namoro falso: