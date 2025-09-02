A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 27min
Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo - TVI

Um momento de grande tensão que acaba de maneira inesperada.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Fazenda», José Diogo (Pedro Sousa) interceta Antunes e tira-lhe um saco com droga. Antunes diz que JD podia lucrar mais se fechasse os olhos, mas ele não se deixa corromper. Os capangas de Antunes intervêm e Mariana (Matilde Reymão) ajuda JD pondo-se à frente dele. Hector (Christian Escuredo) tenta proteger Mariana e acaba por ser atingido. Mariana e JD trocam um carinho.

JD foi ao ginásio tomar banho e trocar de roupa. Mariana aparece e fica preocupada com a ferida dele. Mariana tenta perceber o que se passou, mas acha aquela história estranha e ao ver o saco com pastilhas no casaco de JD fica cheia de dúvidas.

Recorde-se que Mariana e Hector assumiram um namoro falso:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina

Vem aí em «A Protegida»: Sujos e mais próximos que nunca... Será assim o primeiro beijo de Óscar e Laura?

A Protegida

A Protegida: Óscar revela o plano de Teresa a José Diogo

A Protegida
Ontem

A Protegida: José Diogo fica em choque ao saber tudo sobre Teresa

A Protegida
Ontem

O momento em que JD fica a saber a verdade: «A Teresa era tua mãe»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Teresa morre à frente de José Diogo

A Protegida
Ontem

A Protegida: Teresa tem um grave acidente

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Todos a conhecem por Áurea, mas o seu nome pode surpreender tudo e todos

Ontem
1

Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

ter, 26 ago
2

Exclusivo «A Fazenda»: Lukenia é a principal suspeita do desaparecimento de Duarte

A Fazenda
seg, 18 ago
3

Vem aí em «A Protegida»: Hector sacrifica-se por Mariana, mas ela escolhe José Diogo

A Protegida
Hoje
4

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

A Fazenda
Ontem
5

Exclusivo «A Protegida»: Mariana pede um favor chocante a Hector

A Protegida
sex, 1 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Mariana toma uma decisão radical, que envolve Gina

A Protegida
Ontem

Descobrimos a companhia de Ana Guiomar em férias paradisíacas

Festa é Festa
Ontem

Atriz da TVI vive situação caricata e recebe centenas de mensagens: «Confesso que como lesada...»

Queridos Papás
Ontem

Em refúgio secreto, Kelly Bailey confessa: "Temos uma relação complicada e passo bem sem ele"

A Fazenda
qui, 28 ago

Vem aí em «A Fazenda»: O verdadeiro esconderijo de Duarte é descoberto?

A Fazenda
Ontem
FORA DO ECRÃ

Foi assim que Rita Pereira e o namorado Guillaume se conheceram. E a relação já dura há mais de uma década

Hoje

A celebrar 11 anos juntos, namorado de Rita Pereira partilha vídeos inéditos do casal. E nós mostramos-lhe tudo

Hoje

Jéssica Athayde faz desabafo emocionante sobre o filho: «Tive de engolir um sapo para não chorar»

Hoje

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

A Fazenda
Hoje

Poucos sabem, mas Margarida Corceiro fez uma tatuagem em conjunto com alguém marcante

A Fazenda
Hoje

Pedro Bianchi Prata celebra data especial com o filho Vicente — mas sem Maria Botelho Moniz

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN