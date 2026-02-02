Vem aí em «A Protegida»: JD e Mariana beijam-se?

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) conta a Mariana (Matilde Reymão) que foi passear com Héctor (Christian Escuredo) e que ele lhe fez uma proposta para abrir um restaurante numa praia a 4h dali. Mariana fica tensa e JD pergunta-lhe se acha má ideia. Mariana diz que é uma decisão dele e que não se vai meter.
JD pediu a opinião a Mariana, porque é importante para ele. Além disso é pai da Carlota e não queria ficar longe dela. Mariana fica embevecida, mas não quer interferir. JD conta que costumava sonhar com uma mulher loira com um bebé e agora sabe que eram Mariana e Carlota. Olham-se muito próximos e estão quase a beijar-se.
Recorde-se que JD já sabe, finalmente, quem é a verdadeira Mónica: