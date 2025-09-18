A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: JD recusa convite de Mariana e tem um bom motivo

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 29min
Mas, ele é apanhado em flagrante.

Em «A Protegida», Benedita (Maria do Céu Guerra) encontra Mariana (Matilde Reymão) a cozinhar e repara que é um dos pratos favoritos de José Diogo (Pedro Sousa). Mariana finge que não sabia, mas Benedita não acredita. A avó diz-lhe que pode voltar para JD, mas Mariana não cede e diz que já andou com a sua vida para a frente. Benedita sabe que não é verdade e sorri.

Mariana e JD olham para a filha. Mariana diz a JD que pode dormir ali no quarto para ficar mais perto dela e Mariana dorme noutro sítio. JD aceita. Mariana convida-o para jantar, mas ele acha melhor manter-se discreto lá por casa, pois sabe que Laura (Alexandra Lencastre) não o adora. Mariana fica triste por ele não comer a sopa que ela fez.

JD destapa o tacho da sopa e não resiste a prová-la. Mariana aparece e nota que ele esteve a comer, embora JD negue. Mariana diz que não consegue dormir longe de Carlota e não se importa que durmam todos no mesmo quarto. Mariana pede a JD para da próxima vez usar um prato.

