Vem aí em «A Protegida»: José Diogo vai viver com Mariana

  • Há 3h e 9min
Vem aí em «A Protegida»: José Diogo vai viver com Mariana - TVI

O inesperado acontece, embora não seja pelos melhores motivos.

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão) está por ali, enquanto dois seguranças vasculham o quarto. Um dos seguranças percebe que a câmara de vigilância da bebé estava desligada e liga-a. Mariana ainda não tinha dado conta. Vê a gravação, para tentar descobrir alguma coisa, mas só descobre a hora a que foi desligada.

José Diogo (Pedro Sousa) já está com a filha ao colo e não sabe se chora ou bate em toda a gente que lhe aparecer pela frente. Mariana sente-se impotente para defender a filha e tem vontade de fugir dali, mas não queria deixar a sua vida e a família novamente para trás. JD diz que vai voltar ali para casa e que não há discussão possível.

Benedita (Maria do Céu Guerra) encontra Mariana a cozinhar e repara que é um dos pratos favoritos de JD. Mariana finge que não sabia, mas Benedita não acredita. A avó diz-lhe que pode voltar para JD, mas Mariana não cede e diz que já andou com a sua vida para a frente. Benedita sabe que não é verdade e sorri.

De relembrar que Mariana já tinha permitido que JD estivesse mais tempo com a filha:

