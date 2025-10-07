A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente

Vem aí em «A Protegida»: Ao descobrir o segredo de JD, Jorge decide agir rapidamente - TVI

Já não há muito tempo para o plano de Jorge.

EM «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) pergunta a Isabel (Sara Barradas) como está Óscar (Joaquim Horta). Ela diz que ele está com esperança de que corra tudo bem, pois todos os seguranças estão dispostos a depor a favor dele e as imagens das câmaras de vigilância também vão ajudar. Jorge (Paulo Pires) vê-os a conversar e fica à espreita. Fica surpreendido por JD saber que Óscar é seu tio.

Jorge liga a Clarice (Fernanda Serrano) e conta-lhe que JD afinal sabe que é filho de Teresa (Sandra Faleiro) e que Óscar é seu tio. Jorge acha que eles se uniram todos para o destruírem e que JD está feito com eles. Clarice pede a Jorge para se focar no essencial e dar o golpe a Laura (Alexandra Lencastre) de uma vez por todas. Clarice fica surpreendida por JD afinal saber que é filho de Teresa e diz que isso muda tudo. Clarice diz que JD não pode saber que Jorge sabe que ele é filho de Teresa, pois isso ainda lhe vai dar mais motivos para o expor. Jorge mal pode esperar pelo dia em que vai ficar rico e tirar tudo a Laura. Clarice diz que esse dia está próximo.

De recordar que Jorge tem feito de tudo para que Laura não se aproxime mais de Óscar:

