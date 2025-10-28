A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 56min
Vem aí em «A Protegida»: JD recebe uma notícia chocante e fica à beira do desmaio

JD fica em choque absoluto.

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) coloca a forma do bolo no forno e todos se divertem. Jorge (Paulo Pires) pergunta se o motivo da celebração é o seu divórcio. Laura (Alexandra Lencastre) quer falar com Jorge, mas ele diz que não tem mais nada a dizer. Jorge pede ajuda a JD para levar as malas para o carro.

JD ajuda Jorge com as malas e diz-lhe que finalmente vai embora daquela casa, sem nada, como merece. Jorge recrimina JD por ter casado e não o ter convidado. JD afirma que Jorge é só o homem que o tirou do orfanato e não o seu pai de verdade, mas surpreendentemente Jorge revela que é mesmo o seu pai.

JD não acredita em Jorge e acha que é mais uma das suas mentiras. Jorge garante que não é mentira e sugere que pergunte aos tios, pois eles devem saber a verdade. JD recusa-se a acreditar em Jorge, mas começa a hiperventilar.

JD molha a cara, tentando gerir a sua angústia. JD recusa-se a acreditar em Jorge e diz que só pode ser mentira. JD não se importava de ter um pai qualquer, todos menos Jorge. Benedita (Maria do Céu Guerra) chama-o para terminar o bolo e ele diz que já vai.

