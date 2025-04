Diogo Amaral escreve carta de amor a Pedro Teixeira: «Tinha mesmo de dizer isto»

Pedro Teixeira faz grande anúncio: «Sinto um orgulho enorme»

A estreia de Star Park aconteceu no passado sábado, 19 de abril, na TVI, e trouxe Pedro Teixeira de regresso à apresentação e Diogo Amaral a estrear-se nesse papel. Mas, muito para além da televisão, foi nas redes sociais que Diogo Amaral tocou corações com uma partilha inesperada e cheia de carinho.

A acompanhar duas fotografias ao lado do colega, o ator escreveu um verdadeiro tributo — que ele próprio intitulou de «carta de amor» a Pedro Teixeira.

Esta (carta de amor) é para o Pedro Teixeira:

Já não chegava ser giro. É um bonzão, no verdadeiro sentido da palavra. O Pedro tem sido tão generoso comigo nesta minha estreia como apresentador que eu tinha mesmo de dizer isto, porque os tempos também são de sublinharmos cada vez mais as pessoas boas das nossas vidas, divertidas e que nos ajudam a enfrentar as nossas inseguranças".

Num registo divertido e cheio de cumplicidade, Diogo Amaral destacou o apoio que tem recebido de Pedro Teixeira durante as gravações, elogiando o profissionalismo e a camaradagem do amigo:

Temos rido muito nas gravações deste programa em que nos estreamos como dupla, eu pela primeira vez como apresentador e o Pedro, que já fez isto tantas vezes, e podia não ter pachorra para ajudar o novato, não podia estar a ser mais espectacular como colega".

E, como já é habitual no bom humor que marca a relação entre os dois, Diogo terminou com uma provocação bem-humorada:

É isto. É capaz até dar em uns quantos beijos na boca (assim o espero). O programa (STAR PARK) estreia este sábado na TVI, logo depois do Jornal Nacional, e este post é mesmo só para celebrar o Teixeira".

A publicação não passou despercebida e já soma milhares de reações, com fãs e amigos a aplaudirem a amizade genuína entre os dois atores, que agora se aventuram juntos num novo formato televisivo.

Veja a partilha, aqui:

O que pode esperar de Star Park?

Num ambiente surpreendente – um parque de estacionamento –, três equipas formadas por duplas de celebridades enfrentam provas imprevisíveis, onde a criatividade, a destreza e a rapidez são colocadas à prova. O jogo é comandado por um exigente Chefe de Oficina (cuja identidade será revelada brevemente), que não deixará escapar nenhum detalhe e garantirá que todas as regras sejam cumpridas à risca.

Ao longo de cada episódio, as equipas participam em três rondas de desafios inesperados e repletos de humor. No final dessa fase, a equipa com menor pontuação é eliminada. As duas restantes entram num confronto direto, enfrentando mais duas rondas intensas. A dupla que somar mais pontos conquista um lugar na semifinal, aproximando-se cada vez mais da grande vitória.