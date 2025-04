Diogo Amaral junta-se a Pedro Teixeira em projeto inédito

Com estreia prevista para abril, o inovador programa “Star Park” vai contar com Diogo Amaral.

Ao lado do apresentador Pedro Teixeira, Diogo Amaral vai assegurar que cada desafio seja intenso e criativo, não deixando escapar nenhum detalhe, garantindo que todas as regras sejam cumpridas à risca.

O que pode esperar de Star Park?

Num ambiente surpreendente – um parque de estacionamento –, três equipas formadas por duplas de celebridades enfrentam provas imprevisíveis, onde a criatividade, a destreza e a rapidez são colocadas à prova. O jogo é comandado por um exigente Chefe de Oficina (cuja identidade será revelada brevemente), que não deixará escapar nenhum detalhe e garantirá que todas as regras sejam cumpridas à risca.

Ao longo de cada episódio, as equipas participam em três rondas de desafios inesperados e repletos de humor. No final dessa fase, a equipa com menor pontuação é eliminada. As duas restantes entram num confronto direto, enfrentando mais duas rondas intensas. A dupla que somar mais pontos conquista um lugar na semifinal, aproximando-se cada vez mais da grande vitória.

Star Park promete ser uma experiência única e eletrizante, combinando adrenalina, estratégia e momentos de pura diversão.

Para ver em breve, na TVI.