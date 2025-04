Diogo Amaral lança desafio a Pedro Teixeira que está a viralizar na internet: «Vais desistir?»

Mais filhos? A mensagem de Diogo Amaral para Jessica Athayde que deixou fãs em alvoroço

Diogo Amaral partilhou recentemente um vídeo no Instagram onde lança um divertido desafio ao seu colega de profissão, Pedro Teixeira. No vídeo, Diogo Amaral propõe a Pedro Teixeira a tarefa de escrever a palavra "LIMÃO" com apenas três cotonetes. Através de tentativas e com alguma dificuldade, Pedro Teixeira conseguiu finalmente completar o desafio, arrancando risos aos seguidores e mostrando o lado descontraído dos bastidores do programa que ambos estão a preparar.

Na descrição do vídeo, Diogo Amaral brinca com a situação, dizendo: «Consegues escrever LIMÃO com estes três cotonetes? Consegues? Consegues? 😂» E completa com entusiasmo: «Isto aconteceu nos bastidores da preparação do melhor programa de televisão de todos os tempos (modéstia à parte 😂). "STAR PARK" estreia brevemente na TVI 🕺🏻😎❤️».

O vídeo, que rapidamente se tornou viral, não só gerou risos entre os seguidores como também aguçou a curiosidade sobre o novo programa, Star Park, que promete trazer muita diversão e entretenimento aos ecrãs portugueses. A estreia está prevista para breve na TVI.

Pedro Teixeira, por sua vez, reagiu ao desafio com bom humor, comentando: «Demorou mas foi! O próximo quem faz sou eu». Os seguidores de ambos os atores não ficaram indiferentes ao momento. Entre as reações mais populares estão comentários como: «Teixeira arrasou!», «Estou curiosa com o programa», «Muito bom 😂», e ainda o simpático «Que dois», evidenciando a cumplicidade entre Diogo e Pedro e o entusiasmo dos fãs para verem o que está por vir.

Veja o vídeo, aqui:

Diogo Amaral junta-se a Pedro Teixeira em projeto inédito

Com estreia prevista para abril, o inovador programa “Star Park” vai contar com Diogo Amaral.

Ao lado do apresentador Pedro Teixeira, Diogo Amaral vai assegurar que cada desafio seja intenso e criativo, não deixando escapar nenhum detalhe, garantindo que todas as regras sejam cumpridas à risca.

O que pode esperar de Star Park?

Num ambiente surpreendente – um parque de estacionamento –, três equipas formadas por duplas de celebridades enfrentam provas imprevisíveis, onde a criatividade, a destreza e a rapidez são colocadas à prova. O jogo é comandado por um exigente Chefe de Oficina (cuja identidade será revelada brevemente), que não deixará escapar nenhum detalhe e garantirá que todas as regras sejam cumpridas à risca.

Ao longo de cada episódio, as equipas participam em três rondas de desafios inesperados e repletos de humor. No final dessa fase, a equipa com menor pontuação é eliminada. As duas restantes entram num confronto direto, enfrentando mais duas rondas intensas. A dupla que somar mais pontos conquista um lugar na semifinal, aproximando-se cada vez mais da grande vitória.

Star Park promete ser uma experiência única e eletrizante, combinando adrenalina, estratégia e momentos de pura diversão.

Para ver em breve, na TVI.