Filho de Pedro Teixeira e Sara Matos já tem quatro anos. Com quem é parecido?

Pedro Teixeira raramente partilha fotos dos filhos: esta exceção com Manuel deixou os fãs encantados e intrigados sobre outros momentos privados.

O pequeno Manuel, filho do apresentador e ator Pedro Teixeira, conhecido por dar vida a Tomé na novela «Festa é Festa» com a atriz Sara Matos, foi recentemente o protagonista de um momento ternurento partilhado nas redes sociais pelo pai. Definitivamente reservado em relação a mostrar os filhos na Internet, Pedro Teixeira decidiu abrir uma exceção nesta manhã de quarta-feira, 1 de outubro, ao publicar uma fotografia do filho mais novo, de apenas quatro anos.

Segundo a descrição da partilha, feita nas stories da conta de Instagram do apresentador, o menino encontrava-se «aprumadinho porque hoje é dia de fotografia oficial», revelando que se tratava de uma ocasião particularmente especial e formal.

Reveja aqui outro momento ternurento do pequeno Manuel a brincar:

Recorde-se que Manuel nasceu em setembro de 2021, fruto do relacionamento terminado entre Pedro Teixeira e Sara Matos. O apresentador é também pai de Maria, de 15 anos, nascida da relação anteriormente terminada com Cláudia Vieira.

Veja aqui uma das últimas entrevista do ator em que fala da sua vida famíliar:

Este gesto de Pedro Teixeira, ao partilhar um momento tão íntimo, mostra um lado mais afetivo e familiar do comunicador, reforçando a atenção e carinho que dedica aos filhos, mesmo mantendo a privacidade da sua vida familiar.

