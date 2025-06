Manuel é parecido com Pedro Teixeira ou Sara Matos? Este é o vídeo que está a ficar viral

Pedro Teixeira partilhou um momento ternurento nas redes sociais que está a deixar os fãs rendidos — e a levantar uma questão que divide opiniões: afinal, o pequeno Manuel é mais parecido com o pai ou com a mãe, Sara Matos, de 35 anos?

O ator, de 44 anos, publicou um vídeo encantador do filho Manuel, de 3 anos, onde se vê o menino a puxar uma mala em direção ao avião e a brincar alegremente durante as férias. A partilha rapidamente se tornou viral, e os comentários não se fizeram esperar.

Na caixa de comentários, muitos seguidores notaram a semelhança com Pedro Teixeira: «Está tão crescido 😍 Vejo um mini Pedro Teixeira», «Mini Teixeirinha. Todo despachado!».

Manuel é o filho mais novo do ator. Pedro Teixeira é também pai de Maria, fruto da anterior relação com Cláudia Vieira, e mantém-se muito presente na vida dos filhos, partilhando com os seguidores alguns momentos especiais em família.

Enquanto o debate sobre a semelhança de Manuel continua nas redes sociais, uma coisa é certa: o menino conquista corações — seja com o sorriso do pai, o olhar da mãe, ou um pouco de ambos.