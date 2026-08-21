Pedro Teixeira revela finalmente as fotografias das férias e fãs rendem-se: «Repletos de ternura...»

Pedro Teixeira rumou até ao sul do país para uns dias de férias, numa escapadinha que acabou por ficar debaixo dos holofotes nos últimos dias. Isto porque o ator e apresentador tem sido associado a um alegado romance com a atriz Matilde Reymão, depois de várias notícias darem conta de que os dois terão sido vistos juntos durante estes dias de descanso. Apesar dos rumores, nenhum dos dois confirmou publicamente a existência de uma relação.

Agora, o próprio Pedro Teixeira decidiu mostrar um pouco mais daquilo que foram estes dias de descanso. Esta quinta-feira, 20 de agosto, o ator confirmou que esteve, de facto, de férias, partilhando com os seguidores vários registos desses momentos.

Dias de descanso na companhia da família e dos amigos

Através da sua página de Instagram, Pedro Teixeira publicou um conjunto de fotografias e vídeos que resumem alguns dos momentos vividos durante os últimos dias, longe da azáfama das gravações e do pequeno ecrã.

Entre os vários registos, o ator surge na companhia de amigos e dos filhos, numa partilha marcada pela descontração e pelos momentos em família. Na legenda, optou por manter a simplicidade e deixou apenas um emoji em forma de coração.

A publicação não passou despercebida e rapidamente recebeu vários comentários carinhosos por parte dos seguidores, que fizeram questão de desejar boas férias ao ator e elogiar os momentos partilhados.

«Boas férias. Linda família bjs», pode ler-se num dos comentários. «Que momentos repletos de ternura... ❤️ parabéns!!» e «Boas férias» foram outras das mensagens deixadas pelos fãs, entre muitas outras.

Pedro Teixeira é pai de dois filhos

Recorde-se que Pedro Teixeira é pai de Manuel, de quatro anos, fruto da relação entretanto terminada com Sara Matos, e de Maria, de 16 anos, nascida da sua anterior relação com Cláudia Vieira.

Apesar dos rumores que têm marcado os últimos dias, relacionados com a alegada proximidade a Matilde Reymão, Pedro Teixeira optou por não fazer qualquer referência à sua vida amorosa nesta publicação, preferindo destacar os momentos de descanso e a companhia dos que lhe são mais próximos.