Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Madrasta

Pedro Teixeira revela finalmente as fotografias das férias e fãs rendem-se: «Repletos de ternura...»

  • TVI Novelas
  • Há 23 min
Pedro Teixeira revela finalmente as fotografias das férias e fãs rendem-se: «Repletos de ternura...» - TVI

Em companhia especial numa terra paradisíaca.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

 

Pedro Teixeira rumou até ao sul do país para uns dias de férias, numa escapadinha que acabou por ficar debaixo dos holofotes nos últimos dias. Isto porque o ator e apresentador tem sido associado a um alegado romance com a atriz Matilde Reymão, depois de várias notícias darem conta de que os dois terão sido vistos juntos durante estes dias de descanso. Apesar dos rumores, nenhum dos dois confirmou publicamente a existência de uma relação.

Agora, o próprio Pedro Teixeira decidiu mostrar um pouco mais daquilo que foram estes dias de descanso. Esta quinta-feira, 20 de agosto, o ator confirmou que esteve, de facto, de férias, partilhando com os seguidores vários registos desses momentos.

Dias de descanso na companhia da família e dos amigos

Através da sua página de Instagram, Pedro Teixeira publicou um conjunto de fotografias e vídeos que resumem alguns dos momentos vividos durante os últimos dias, longe da azáfama das gravações e do pequeno ecrã.

Entre os vários registos, o ator surge na companhia de amigos e dos filhos, numa partilha marcada pela descontração e pelos momentos em família. Na legenda, optou por manter a simplicidade e deixou apenas um emoji em forma de coração.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

A publicação não passou despercebida e rapidamente recebeu vários comentários carinhosos por parte dos seguidores, que fizeram questão de desejar boas férias ao ator e elogiar os momentos partilhados.

«Boas férias. Linda família bjs», pode ler-se num dos comentários. «Que momentos repletos de ternura... ❤️ parabéns!!» e «Boas férias» foram outras das mensagens deixadas pelos fãs, entre muitas outras.

Pedro Teixeira é pai de dois filhos

Recorde-se que Pedro Teixeira é pai de Manuel, de quatro anos, fruto da relação entretanto terminada com Sara Matos, e de Maria, de 16 anos, nascida da sua anterior relação com Cláudia Vieira.

Apesar dos rumores que têm marcado os últimos dias, relacionados com a alegada proximidade a Matilde Reymão, Pedro Teixeira optou por não fazer qualquer referência à sua vida amorosa nesta publicação, preferindo destacar os momentos de descanso e a companhia dos que lhe são mais próximos.

Relacionados

Emocionada, famosa atriz vive dias difíceis: «Consegui fazer coisas sem sentir que ia vomitar/desmaiar/chorar»

Piscina de ondas, escorregas e cascatas: este é um dos complexos aquáticos mais procurados do país já e tem novidades para toda a família

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora vive dias de felicidade ao lado do namorado

A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Diana toma decisão arriscada e pode estar prestes a descobrir o assassino

A Madrasta
Hoje

Vem aí «A Madrasta»: Ju apanha Picasso agarrado à Condessa e descobre uma verdade inesperada

A Madrasta
Hoje

Exclusivo a Madrasta: Pedro está entre a vida e a morte. Médico dá notícias devastadoras

A Madrasta
Hoje

Exclusivo «A Madrasta»: Raquel beija Pedro na boca, quando ele está hospitalizado

A Madrasta
Hoje

Exclusivo A Madrasta: Mãe de Pedro regressa de surpresa com informações e contas para acertar

A Madrasta
Hoje

Exclusivo A Madrasta: Pedro é baleado no dia do casamento com Diana. A reação da noiva é de partir o coração

A Madrasta
Hoje
Mais A Madrasta

Mais Vistos

“Que gatona sexy”: de férias, Ana Guiomar exibe as curvas e eleva a temperatura com novas fotografias

Amor à Prova
Ontem
1

Há uma nova praia em Portugal e é um verdadeiro tesouro: dunas selvagens, areia branca, tranquilidade e uma lenda centenária

qua, 19 ago
2

Exclusivo A Madrasta: O dia do casamento de Pedro e Diana acaba em tragédia. A felicidade dos noivos dura segundos

A Madrasta
Hoje
3

Vem aí «Terra Forte»: Susette fica em choque com gesto de Sammy após a morte da mãe

Terra Forte
Ontem
4

Lutou anos para engravidar após a morte do marido. Agora mostra como o filho de ambos está crescido

qua, 19 ago
5

Vem aí em «Terra Forte»: Susette apanha Sammy a sair do duche em cena escaldante

Terra Forte
ter, 4 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

A Madrasta: Raquel desconfia que o bebé de Francisca é de Ricardo e vê uma oportunidade para afastá-la de Pedro

A Madrasta
Ontem

Terra Forte: Vivi fica arrasada ao descobrir que Armando pode ter tido outra filha

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Armando pode ter uma filha secreta de seis anos e revelação deixa Babi intrigada

Terra Forte
Ontem

Madalena Aragão e João Neves vivem momento romântico e fotografia revela detalhe que não passa despercebido

Ontem

«Há dias em que é preciso sofrer»: Noivo de Maria Botelho Moniz mostra o lado mais duro da sua vida, que ninguém vê

Ontem

“Que gatona sexy”: de férias, Ana Guiomar exibe as curvas e eleva a temperatura com novas fotografias

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Pedro Teixeira revela finalmente as fotografias das férias e fãs rendem-se: «Repletos de ternura...»

A Madrasta
Hoje

Emocionada, famosa atriz vive dias difíceis: «Consegui fazer coisas sem sentir que ia vomitar/desmaiar/chorar»

Hoje

Piscina de ondas, escorregas e cascatas: este é um dos complexos aquáticos mais procurados do país já e tem novidades para toda a família

Hoje

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora vive dias de felicidade ao lado do namorado

Hoje

Um dos atores mais desejados de Portugal voltou a surpreender seguidores com fotos de cortar a respiração

Hoje

«Mulherão»: Maria Sampaio arranca suspiros de biquíni e surpreende ao lado de companhia especial

Hoje
Mais Fora do Ecrã