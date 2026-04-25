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Revelados os rostos dos dois ‘filhos’ de Pedro Teixeira na nova novela da TVI

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:41
Revelados os rostos dos dois ‘filhos’ de Pedro Teixeira na nova novela da TVI - TVI

Finalmente revelados.

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O ator Pedro Teixeira, conhecido pelo papel de Tomé na popular novela «Festa é Festa», voltou a captar a atenção dos seguidores nas redes sociais ao partilhar um registo que levanta o véu sobre um novo projeto de ficção da TVI.

Na publicação, o ator revelou um momento descontraído, acompanhado de uma mensagem que gerou curiosidade entre os fãs: “Os meus novos filhos da ficção e a minha Fuji sairam para brincar :)”

A frase, embora simples, deixou no ar a ideia de novidades ligadas ao universo da ficção, alimentando especulações sobre um novo trabalho em que o ator estará envolvido. Esses “filhos da ficção” foram entretanto identificados como os atores Manel Martz e Diana Palmerston Melo, que surgem assim associados ao novo projeto da TVI.

A partilha rapidamente gerou reações por parte dos seguidores, que encheram a publicação de comentários entusiasmados e curiosos. Entre as respostas destacam-se “Oh meu Deus”, comentado por Ines Heredia, além de mensagens como “Uau”, “Este meu pai, pá ❤️ tá linda!”, “grande foto oh sr Picasso🤝” e “Fazes festas? Queria fazer um book 😍”.

Houve ainda quem recordasse o impacto do ator ao longo dos anos, referindo: “Tou velho nós 20’s 😂 lembro-me de ser puto e conhecer os atores todos, agora parece que não conheço nenhum”, enquanto outros deixaram mensagens de apoio como “Adorooooo 😍 Boa sorte, para este novo projeto Pedro!”.

A publicação reforça a forte ligação de Pedro Teixeira ao público, que continua atento a cada novidade do ator, tanto na televisão como nas redes sociais, onde qualquer partilha rapidamente se torna motivo de conversa.

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