Pedro Teixeira partilha imagens inéditas do filho

Pedro Teixeira voltou a abrir uma janela para a sua vida familiar. O ator e apresentador partilhou nas redes sociais imagens inéditas do filho Manuel, de apenas quatro anos, num momento que rapidamente chamou a atenção dos seguidores. Desta vez, o pequeno surge em cima de uma moto todo-o-terreno, mostrando que a aventura já faz parte do seu dia a dia.

Conhecido por proteger a privacidade dos filhos, Pedro Teixeira raramente expõe momentos familiares nas redes sociais. Por isso mesmo, cada nova partilha acaba por despertar a curiosidade dos fãs, que acompanham com carinho o crescimento de Manuel, fruto da anterior relação do ator com Sara Matos.

Nas imagens divulgadas, o menino surge descontraído e à vontade junto da moto, protagonizando um daqueles momentos simples que facilmente conquistam quem segue a família. Embora Pedro Teixeira mantenha uma postura discreta relativamente à vida pessoal, não esconde o orgulho pelos filhos sempre que decide partilhar algumas recordações especiais.

Recorde-se que Manuel nasceu em setembro de 2021 e é o filho mais novo de Pedro Teixeira. O ator é também pai de Maria, fruto da relação com Cláudia Vieira. Entre gravações, projetos profissionais e a vida familiar, Pedro continua a mostrar que os filhos ocupam um lugar muito especial no seu coração.



