A Madrasta: Em breve, Pedro e Diana vão beijar-se loucamente. Nós mostramos as imagens em primeira mão

Os próximos episódios de A Madrasta, da TVI, prometem marcar um ponto de viragem na relação entre Pedro (Albano Jerónimo) e Diana (Diana). Depois de meses de desconfiança, acusações e sofrimento, os dois vivem um momento de grande emoção e acabam por se beijar apaixonadamente. Mas será este o início de uma nova oportunidade para o casal ou as dúvidas de Pedro continuarão a falar mais alto?



Tudo acontece numa fase particularmente delicada para a família. Beatriz continua a recuperar depois de ter sido atropelada e o estado da jovem deixa todos em sobressalto. Apesar da angústia, há uma notícia que devolve alguma esperança.



Pedro conta a Diana que já foi à polícia e conseguiu descobrir a identidade do condutor responsável pelo atropelamento. Determinado a obter respostas, revela que no dia seguinte vai falar pessoalmente com o homem. Diana insiste em acompanhá-lo, mas Pedro pede-lhe que o deixe tratar do assunto sozinho.

Pouco depois, Diana partilha uma revelação que emociona profundamente Pedro: Beatriz acordou e chamou-lhe "mãe". O momento deixa Pedro visivelmente comovido e, incapaz de esconder o que sente, aproxima-se de Diana e beija-a apaixonadamente.



No entanto, o momento de felicidade dura apenas alguns instantes. Diana trava o beijo, lembrando-lhe que ele continua sem acreditar verdadeiramente na sua inocência. Apesar de Pedro começar finalmente a questionar se Diana foi injustamente condenada pelo crime de que é acusada, a verdade é que as dúvidas continuam presentes.



Será que Pedro está finalmente preparado para aceitar que Diana pode ser inocente? E conseguirá o amor dos dois sobreviver ao peso das suspeitas, ou o passado continuará a separá-los?



Os próximos episódios de A Madrasta prometem respostas... e emoções fortes.

