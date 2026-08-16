Vem aí «A Madrasta»: Pedro descai-se e revela a Diana o grande segredo de Felícia

Na «Madrasta», Diana (Inês Castel-Branco) já contou a Pedro (Albano Jerónimo) que a sua casa foi vandalizada e que fez queixa na polícia. Pedro está devastado com tudo o que está a acontecer e acaba por deixar escapar que tinha esperança que Felícia (Isabel Abreu) fosse compatível com João Maria. Diana estranha e Pedro acaba por revelar que João Maria é filho de Felícia.
Pedro conta a Diana que Felícia queria dar João Maria para adoção e por isso ele assumiu o bebé como seu filho. Pedro revela ainda que Felícia sempre disse que não sabia quem era o pai, mas ele acha que ela está a mentir e que sabe quem é. Pedro desconfia que Carminho (Teresa Tavares) também saiba e vai fazer tudo para descobrir quem é.
Reveja o momento em que tentam envenenar Diana, mas acabam a fazer outra vítima: