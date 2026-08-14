«A Madrasta»: Esta é a reação de Pedro ao descobrir que Francisca está grávida

A família Magalhães Neto vive dias duros na novela «A Madrasta» . Após o agravamento da saúde de João Maria e o atropelamento de Beatriz, há outra notícia que vai abalar tudo e todos. Francisca vai anunciar uma gravidez.
Leia agora como tudo vai acontecer:
Pedro (Albano Jerónimo) está muito ansioso com tudo o que está a acontecer. Francisca (Matilde Reymão) aparece e pergunta se há alguma novidade sobre João Maria. Pedro diz que não e que não está a ter um bom dia. Francisca mostra-se compreensiva e por isso é que veio dar-lhe uma boa notícia. Francisca mostra-lhe o teste de gravidez e diz-lhe que vão ter um bebé. Pedro fica em choque.
Reveja o momento do atropelamento de Beatriz: