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Exclusivo «A Madrasta»: Francisca está grávida e Pedro fica sem reação

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Exclusivo «A Madrasta»: Francisca está grávida e Pedro fica sem reação - TVI
A Madrasta: Francisca está grávida e deixa Pedro em choque
A Madrasta: Francisca está grávida e deixa Pedro em choque

Exclusivo da novela A Madrasta: Francisca revela gravidez e deixa Pedro completamente em choque

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Há uma grande novidade a acontecer em breve na novela A Madrasta. E nós revelamos em exclusivo: 

Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) está muito ansioso com tudo o que está a acontecer. Francisca Mendes (Matilde Reymão) aparece e pergunta se há alguma novidade sobre João Maria Magalhães Neto (Ruben Simões). Pedro diz que não e que não está a ter um bom dia. Francisca mostra-se compreensiva e por isso é que veio dar-lhe uma boa notícia. Francisca mostra-lhe o teste de gravidez e diz-lhe que vão ter um bebé.

Pedro olha aturdido para o teste de gravidez e não consegue dizer nada. Pensa na proposta de casamento que fez a Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) e no beijo que deram. Isto era tudo o que ele não queria agora. Francisca achou que ele ia gostar da notícia. Pedro diz que gostou, mas há muita coisa a acontecer. Atende uma chamada de Carla Magalhães Neto, mais conhecida como Carminho (Teresa Tavares), e sai a correr.

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