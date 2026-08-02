Exclusivo «A Madrasta»: Francisca está grávida e Pedro fica sem reação

Há uma grande novidade a acontecer em breve na novela A Madrasta. E nós revelamos em exclusivo:

Pedro Magalhães Neto (Albano Jerónimo) está muito ansioso com tudo o que está a acontecer. Francisca Mendes (Matilde Reymão) aparece e pergunta se há alguma novidade sobre João Maria Magalhães Neto (Ruben Simões). Pedro diz que não e que não está a ter um bom dia. Francisca mostra-se compreensiva e por isso é que veio dar-lhe uma boa notícia. Francisca mostra-lhe o teste de gravidez e diz-lhe que vão ter um bebé.

Pedro olha aturdido para o teste de gravidez e não consegue dizer nada. Pensa na proposta de casamento que fez a Diana Magalhães Neto (Inês Castel-Branco) e no beijo que deram. Isto era tudo o que ele não queria agora. Francisca achou que ele ia gostar da notícia. Pedro diz que gostou, mas há muita coisa a acontecer. Atende uma chamada de Carla Magalhães Neto, mais conhecida como Carminho (Teresa Tavares), e sai a correr.