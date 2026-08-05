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Exclusivo «A Madrasta»: Pedro termina casamento com Francisca e esta reage da pior forma possível

  • Ricardina Batista
  • Há 2h e 5min
Exclusivo «A Madrasta»: Pedro termina casamento com Francisca e esta reage da pior forma possível - TVI

Revelamos detalhes da novela «A Madrasta», da TVI, em exclusivo. Pedro vai terminar o casamento com Francisca e esta tem a pior reação de todas

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Em exclusivo, revelamos o que vai acontecer na novela «A Madrasta», da TVI, e que vai ter muito impacto na história. É que Pedro (Albano Jerónimo) vai terminar o casamento com Francisca (Matilde Reymão) e esta vai ficar furiosa, acabando por fazer a pior ameaça de todas. Recorde-se que já tínhamos avançado, em exclusivo, que a jovem está grávida.

Leia aqui a descrição do que vai acontecer na novela da TVI, ao pormenor:

João Maria (Ruben Simões) regressa a casa com Pedro (Albano Jerónimo) e Carminho (Teresa Tavares). Miguel (Bernardo Cascais) e Beatriz (Catarina Nifo) estavam cheios de saudades do irmão e querem pôr a conversa em dia. Felícia (Isabel Abreu) avisa que João Maria (Ruben Simões) precisa de descansar. Francisca (Matilde Reymão) aparece, pois soube que João Maria (Ruben Simões) ia ter alta. Pedro (Albano Jerónimo) reconhece que não lhe tem dado muita atenção, mas precisa de falar com ela.

Francisca (Matilde Reymão) quer marcar a data do casamento, pois a barriga vai começar a crescer e não quer casar de barrigão. Pedro (Albano Jerónimo) diz que era sobre isso que queria falar, pois não pode casar com ela.

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Francisca (Matilde Reymão) está em choque. Pedro (Albano Jerónimo) diz-lhe que não pode casar com ela, mas vai estar sempre ali para o filho e não lhe vai faltar nada. Francisca (Matilde Reymão) percebe que ele mudou de ideias por causa de Diana (Inês Castel-Branco) e pergunta-lhe se vai contar aos filhos que a mãe deles é uma assassina.

Francisca (Matilde Reymão) vai embora e diz a Pedro (Albano Jerónimo) que nunca mais a vê, nem a ela, nem ao bebé.

 Percorra a galeria e veja as fotos do momento, que irá acontecer mais à frente na história transmitida pela TVI. 

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